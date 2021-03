Acubis gewinnt Award für Innovation (03/01/2021 08:38:51 AM) Fachjury kürt kubische Terrassenüberdachung von Solarlux



Erneut hat die Fachzeitschrift „Garten + Landschaft“ die schönsten Gärten im deutschsprachigen Raum sowie die besten und innovativsten Produktlösungen des Jahres ausgezeichnet. Mit dabei: das Flachdach Acubis von Solarlux, das als kubische Terrassenüberdachung sowohl freistehend als auch angeschlossen ans Haus realisiert werden kann.



Sein puristisches Design, die Formensprache sowie seine schlichte Eleganz und die vielen verschiedenen Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten haben die Jury überzeugt: Das kubische Flachdach Acubis des niedersächsischen Herstellers Solarlux ist eines der innovativsten Produkte des Jahres 2021 im Hinblick auf Gärten und Gartengestaltung.















Bildnachweis: Solarlux GmbH Bereits zum sechsten Mal in Folge hat das Magazin „Garten + Landschaft“ aus dem Callwey Verlag den Wettbewerb „Gärten des Jahres 2021 – die 50 schönsten Privatgärten“ ausgelobt und präsentiert einmal mehr beeindruckende Arbeiten. Seit drei Jahren werden im Zuge dessen auch Produkte ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise bei der Gartengestaltung oder ihrem praktischen Nutzen rund um ästhetische Landschaftsarchitektur hervortun. Die Auswahl traf eine unabhängige, achtköpfige Fachjury.



Vielseitig einsetzbar – nach Maß gefertigt

Das Flachdach Acubis ist ausgesprochen vielseitig. Es hat eine Neigung von lediglich zwei Grad und kann an eine Hauswand angeschlossen werden oder frei stehen. Im Zusammenspiel mit den schlanken Sparren sorgt eine schmale, umlaufende Blende für eine hohe Transparenz. Ergänzt um eine senkrechte, bewegliche Verglasung wird die Überdachung zu einem gläsernen Kubus, der rundum Wetterschutz bietet. Regen wird durch nicht sichtbare Dachrinnen und Fallrohre zuverlässig abgeleitet. Eine Stahlarmierung in den Einschubkammern der pulverbeschichteten Aluminiumprofile sorgt für hohe Stabilität, die auch extremen Wetterlagen trotzt.



Beschattet werden kann das Glashaus mit einer motorisch betriebenen Unterglas-Markise sowie mit senkrechten Screens. In den Sparren sind zudem Strahler integrierbar, die an langen Abenden ein stimmungsvolles Ambiente schaffen. Und die innenliegende Statik verleiht dem Acubis eine unaufdringliche Eleganz. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades ist die Montage des Dachs beim Endkunden spielend einfach.



Das Acubis ist damit eine rundum durchdachte und zuverlässige Lösung, die hohen Wohnkomfort verspricht und dabei den zeitlosen Stil kubischer Architektur unterstreicht. Produziert wird es von Solarlux: Das niedersächsische Familienunternehmen ist spezialisiert auf gläserne Dächer und Fassadenlösungen und verfügt über fast vier Jahrzehnte Erfahrung in diesem Segment.



Weitere Informationen:

www.solarlux.com





Über Solarlux GmbH

Seit über 35 Jahren ist Solarlux Spezialist für bewegliche Fenster- und

Fassadenlösungen aus einer Hand. Sämtliche Produkte – von Glas-Faltwänden, Schiebefenstern und Glasanbauten bis hin zu Balkonverglasungen und Vorhangfassaden – sind Eigenentwicklungen, die mit Leidenschaft und Präzision produziert werden und dem Qualitätsanspruch „Made in Germany“ entsprechen. Als partnerschaftlicher Begleiter bei der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben ist das deutsche Familienunternehmen auf die umfassende Unterstützung von Architekten, Handwerksbetrieben und Bauherren spezialisiert. Dabei werden Sorgfalt und Erfindergeist gekonnt miteinander verbunden – immer mit dem Ziel vor Augen, für jedes noch so anspruchsvolle Projekt die optimale Lösung zu entwickeln. Gegründet von Herbert Holtgreife, wird das niedersächsische Unternehmen mit Sitz in Melle bei Osnabrück in zweiter Generation von seinem Sohn Stefan Holtgreife geführt. In der Unternehmenszentrale am Solarlux Campus sowie in 45 Vertriebsstandorten weltweit wirken rund 850 Mitarbeiter am Erfolg mit.