ALUPROF erhält Auszeichnung für MB-HARMONY DUO (07/19/2022 12:51:23 PM) Glasinnenwand erhält Preis in der Kategorie "Tür- und Torinnovation" auf Wiener Fensterkongress



Das Innenwandsystem MB-HARMONY DUO von ALUPROF, einem der führenden Hersteller von Aluminiumsystemen für die Bauwirtschaft in Europa und Mitglied der Grupa Kęty Unternehmensgruppe, ist auf dem Wiener Fensterkongress in der Kategorie "Tür- und Torinnovation" ausgezeichnet worden. „Wir freuen uns über die Auszeichnung“, betont Rafael Altheim, Geschäftsführer von ALUPROF Deutschland. „Es zeigt uns, dass unsere Produkte mit hoher Qualität und großer Innovationskraft überzeugen.“



MB-HARMONY DUO gehört zur Produktreihe MB-HARMONY für den Bau von Glasinnenwänden. Es ist ein einfach verglastes System und zeichnet sich durch eine geometrisch leichte Konstruktion aus, die einfach und ohne spezielle Werkzeuge zu montieren ist. Es kann mit Einscheibensicherheitsglas, Verbundglas und Schallschutzglas in der Ausführung zehn bis zwölf Millimeter kombiniert werden. Die Innenwand kommt mit sehr schmalen Profilen aus und bietet eine Schalldämmung von 39 dB. Wer es noch stiller haben möchte, erhöht mit der doppelt verglasten Variante DUO bis 48 dB. Dies sorgt für die notwendige Isolierung, um sowohl einen guten Arbeitskomfort als auch die Vertraulichkeit der in den Räumen geführten Gespräche zu gewährleisten.



Die Vorteile des MB-HARMONY DUO haben auch die Verantwortlichen des Wiener Fensterkongresses überzeugt und den Anerkennungspreis in der Kategorie „Tür- und Torinnovation“ ALUPROF verliehen: „Das System MB-HARMONY DUO von ALUPROF ist ein Meilenstein hinsichtlich des leichteren Einbaus einer Glastrennwand mit integrierter Innentüre. Die Entwicklung des Systems hatte die einfache Montage als Fokus: Sowohl durch den hohen Vorfertigungsgrad, wie auch durch ein Minimum an Teilen und Werkzeugen. Gepaart mit hohem Standard in den Bereichen Schallschutz und Design ergibt dies ein äußerst interessantes Produkt für ein Segment von hoher Bedeutung“, heißt es auf der Urkunde. ALUPROF hat neben der Kategorie „Innovation Türen und Tore“ auch in den Kategorien „Innovationen Fenster“ und „Nachhaltige Entwicklung“ teilgenommen.



Der Wiener Fensterkongress und der darin integrierte Tür + Tor-Kongress bot unter dem Motto „Digitalisierung | Nachhaltigkeit | Märkte“ Keynote-Vorträge führender Branchenvertreter sowie von Markt- und Wirtschaftsexperten. Gegenwärtige Chancen und Herausforderungen, der Status-Quo der europäischen Marktentwicklung, sowie aktuelle Trends und die Auswirkungen von Digitalisierung und Nachhaltigkeit auf die Industrie waren dabei zentrale Themen. Im Rahmen der Veranstaltung wurden erneut die WFK.Awards als Auszeichnungen für besondere Leistungen innerhalb der Branche in den Kategorien Innovation, Nachhaltigkeit und Bester Webauftritt gekürt: Hier werden jeweils ein Hauptpreis und zwei Anerkennungspreise vergeben.







Die Grupa Kęty SA im Portrait: https://youtu.be/LsvEI_tf4bw







Die Produktreihe MB-HARMONY zeichnet sich durch eine einfache Montage aus. MB-HARMONY DUO überzeugt dabei mit sehr hohen Schallschutzanforderungen





Rafael Altheim, Geschäftsführer von ALUPROF Deutschland, freut sich über die Auszeichnung für das Glasinnenwandsystem MB-HARMONY DUO.



Bildrechte: Aluprof SA.