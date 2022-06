Schilling GartenGrillHäuser – der neue Trend im Outdoorliving-Bereich (06/01/2022 10:29:31 AM) Bereits seit Jahrzehnten steht der Wintergarten zur Wohnraumerweiterung bei vielen Hausbesitzern an erster Stelle. Der Wunsch, sich die Natur ein Stück näher ins Haus zu holen und den Wohn- und Freizeitbereich aufzuwerten, ist verständlich.

Der Trend, sich einen erholsamen Raum für gemütliche Stunden im Kreise der Familie zu schaffen, ist dabei seit Jahren ungebrochen. Durch Sommergärten, bei den immer wertiger ausgestattete Terrassen ganz oder teilweise vor Wetter-Unbill geschützt werden sollen, wird zudem mehr Lebensqualität gewonnen.



In diesem Zusammenhang ist seit einiger Zeit zu beobachten, dass in Outdoor-Küchen nicht nur tausende Euro, sondern schnell auch fünfstellige Beträge investiert werden.

Systemgeber Schilling Wintergarten im ostfriesischen Großefehn hat sich dieses Themas angenommen und ein modulares Konzept für GartenGrillHäuser vorgestellt.

Bei Wintergärten und Sommergärten handelt es sich vorwiegend um Glasanbauten an Häusern. GartenGrillHäuser dagegen werden unabhängig von einer Anbindung ans Haus im Garten positioniert. Dies hat sowohl Vereinfachungen, als auch Mehraufwand zur Folge. Vereinfachungen sind darin zu sehen, das vielfach Standardmaße ohne erforderliche Anpassungen an ein Haus zu realisieren sind. Der Mehraufwand ist in der freistehenden Bauweise mit der erforderlichen Verwindungssteifigkeit und Statik zu sehen.

Schilling GartenGrillHäuser sind, vereinfacht dargestellt, freistehende Pultdach-Konstruktionen, bei der jedoch die Traufe an der Rückseite positioniert und die Vorderseite mit den Grill- bzw. Kücheneinbauten den höchsten Punkt der Überdachung darstellt.



Im Unterschied zu herkömmlichen (Holz-)Gartenhäusern können bei Schilling GartenGrillHäusern alle Komponenten nach Wunsch lichtdicht, opak, transparent oder z. B. per ZIP-Bespannung temporär als Sicht-/Wind- oder Regenschutz montiert werden. Die Systembauweise der Profile beinhaltet die Aufnahme der zusätzlichen Komponenten, soweit dies vorgegeben und gewünscht ist.



Alle Komponenten aus dem Winter- bzw. Sommergarten, wie z. B. Lichtleisten, Stripes, Wärmestrahler usw. lassen sich natürlich ebenfalls integrieren.

Da es sich größtenteils um Standard-Rastermaße handelt, kann die Preisfindung auf einfachste Weise per Katalog / per Software in der Beratung vor Ort erfolgen.





Schilling Wintergarten – neuer Trend GartenGrillHäuser





Schilling Wintergarten – Überdachung mit festen, transparenten und ZIP-bespannten Elementen





Bildernachweis: Schilling GmbH