Neue VALETTA EASY KLICK-Raffstoren (08/17/2020 07:00:00 AM) Ganz easy zu noch mehr Tageslicht



Eine ausreichende Menge an Tageslicht ist das A und O eines gesunden, ausgewogenen Lebensstils. Für die richtige Tageslichtplanung bietet VALETTA eine breite Palette an Sonnenschutzlösungen für ein angenehmes Wohnraum- und Arbeitsklima. Und mit der neuen EASY KLICK-Reihe ist nun die Montage noch viel einfacher.



Wer viel Zeit im Büro oder Zuhause im Homeoffice verbringt, weiß wieviel konzentrierter und effizienter es sich in einem Raum mit natürlichem Tageslicht arbeiten lässt. Dies bestätigen auch Wissenschaftler: Eine aktuelle Studie aus den USA zeigt, dass Büroangestellte, die tagsüber mehr Sonnenlicht an ihrem Arbeitsplatz haben, untertags leistungsfähiger sind und in der Nacht mehr schlafen. Für die Studie führten die Forscher ein Experiment in zwei benachbarten Büros mit





Foto: VALETTA unterschiedlicher Tageslichteinstrahlung durch. Die Ergebnisse waren eindeutig: Mitarbeiter, die in einem Raum mit mehr Tageslicht gearbeitet haben, schliefen in der Nacht im Durchschnitt um 37 Minuten länger und schnitten in kognitiven Tests um 42 Prozent besser ab. Nach einer Woche wechselten die zwei Testgruppen die Büros – und auch hier wurden ähnliche Ergebnisse erzielt *).



Die sich ständig ändernden Lichtverhältnisse – während eines Tages, aber auch im Laufe der Jahreszeiten – sind für Architekten und Planer eine große Herausforderung in der Tageslichtplanung der Innenräume. „Mit einem starren Sonnenschutz geht wertvolles natürliches Licht verloren. Dynamischer Sonnenschutz hingegen reagiert flexibel. Raffstoren sind hier eine besonders effektive Lösung. Sie regulieren die Lichtverhältnisse in den Wohn- und Arbeitsräumen und lenken das wertvolle Tageslicht in die gewünschte Richtung“, erklärt Andreas Klotzner, Geschäftsführer der VALETTA Sonnenschutztechnik GmbH. Besonders gut gelingt das mit der von VALETTA entwickelten S93-Lamelle. Ihre spezielle S-Form und die gebürstete Klarlackbeschichtung reflektieren die direkten Sonnenstrahlen zurück in den Himmel, wodurch die Hitze nicht an die Fensterscheiben gelangt. Zugleich allerdings wird das wertvolle Tageslicht blendfrei über die Decke tief hinein in den Raum gelenkt.



Einfache Montage im Neubau und bei der thermischen Sanierung

Das EASY KLICK-RAFFSYSTEM von VALETTA ist ein Raffstore inklusive Schacht zur Stockmontage ohne Montageträger. Es eignet sich sowohl für fertige Fassaden wie auch Neubauprojekte oder für thermische Sanierungen. Auf Aluminium-Führungsschienen mit Clip-Keder wird einfach die vormontierte Baugruppe aufgesteckt. Die Führungsschiene ist mit der Kastenbaugruppe verbunden und einputzbar. Der Einbau der EASY KLICK-Raffstoren erfolgt thermisch getrennt, ohne die Fassade zu beschädigen und ohne die Gefahr der Rissbildung. Mit nur wenigen Handgriffen können bei Bedarf Elemente demontiert oder ausgetauscht werden. Auf Wunsch wird der Raffstore mit einem Motor ausgestattet – 5-Jahres-Garantie inklusive. Klotzner: „Außerdem können die Raffstoren mit Insektenschutzrollos oder -türen kombiniert werden – und zwar auch problemlos im Nachhinein!“



Komfortable Lösungen in den neuesten Trendfarben

Eine weitere Neuheit im VALETTA Sortiment ist das EASY VORSATZ-RAFFSYSTEM zur Fassadenmontage. Das System ist freitragend und wird mit einem Sichtschacht aus 2 mm Aluminium auf Führungsschienen aufgesteckt. Die Montage erfolgt rasch und einfach mittels Abstandhalter. Die Einzel- und Doppelführungsschiene gibt es in einer eleganten, schlanken und eckigen Ausführung. Besonders komfortabel sind der nahezu geräuschlose Lauf des Behangs sowie der einfache Austausch des Behangs ohne die Führungsschienen demontieren zu müssen. Auch hier kann das Motor-Modell frei gewählt werden. Die Lamellen in C-, Z- oder S-Form ermöglichen eine sanfte Raumausleuchtung bei maximaler Durchsicht und einer optimalen Abdunkelung und schaffen so eine angenehme Wohnatmosphäre. „Mit den beweglichen Raffstore-Lamellen können die Bewohner den Lichteinfall in ihre Räume ganz einfach und flexibel steuern“, so Klotzner. Die Lamellen, Gestelle und Unterleisten sind in einer breiten Palette an neuesten Trendfarben erhältlich. So können Planer und Bauherren ihre kreativen architektonischen Ansprüche nach Lust und Laune umsetzen.



Quellen:

*) International Journal of Environmental Research and Public Health, The Impact of Optimized Daylight and Views on theSleep Duration and Cognitive Performance of Office Workers, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/9/3219





Über VALETTA:

Die 1960 gegründete VALETTA Sonnenschutztechnik ist einer der führenden Anbieter für designorientierte Sonnenschutzlösungen am heimischen Markt. Das Familienunternehmen sichert mehr als 165 Arbeitsplätze am Stammsitz in Linz und erwirtschaftet damit einen jährlichen Umsatz von rund 29 Mio. Euro. Das Unternehmen produziert rund 240.000 Einheiten Sonnenschutz, die von mehr als 250 Fachpartnern und -händlern in ganz Österreich vertrieben werden. Das Produktportfolio umfasst Standardprodukte wie Rollläden, Raffstoren, Jalousien, Insektenschutzgitter, Markisen, Beschattungen etc., aber ebenso spezielle Objektlösungen wie Einwellensysteme in Abstimmung mit Architekten und Planern.

www.valetta.at