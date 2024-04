Artenschutzturm: Einjähriges Jubiläum mit Kinderprojekt (04/23/2024 07:00:00 AM) Inzwischen ist es über ein Jahr her, dass der TMP - Artenschutzturm in Grumbach offiziell der Nutzung übergeben wurde. Entstanden ist er aus einer ehemaligen Trafostation der Netze Bad Langensalza GmbH und wurde von der ortsansässigen TMP Fenster + Türen GmbH entsprechend umgebaut.



Mit einem von drei Abiturientinnen vom Salza-Gymnasium organisierten Kinderprojekt wurde am vergangenen Donnerstag (18. April) der Jahrestag begangen. 33 Kinder der dritten Klasse, drei Lehrer und zwei Schulbegleiter der Bückenschule Aschara einen interessanten und lehrreichen Vormittag erleben konnten.



Man merkte es Lena, Selina und Johanna an - ein wenig Aufregung war schon im Spiel, als die Schüler um 8:30 Uhr im Bürgerhaus zu Grumbach eintrafen. Denn nun waren die drei Abiturientinnen selbst Lehrer und Wissensvermittler. Sie hatten in Verwirklichung ihrer Seminarfacharbeit einen exakten Ablaufplan festgelegt. Zuerst wurde gemeinsam ein Frühstück eingenommen. Danach wurden drei Gruppen gebildet. In der Gruppe 1 haben die Kinder etwas über einheimische und zugewanderte Vögel erfahren und durften Vögel auf Bildern suchen und erkennen.



Ein weiterer Höhepunkt war der Besuch eines Bauernhofes in der Gruppe 2. Kaninchen, Hühner, Enten, Katzen, alles war zu sehen. Frisch geschlüpfte Küken sanft anfassen – das Erlebnis für jedes Kind. Aber auch der Rundgang durch das Dorf und Erklärungen zu Nistmöglichkeiten von Vögeln hat allen viele Informationen über die Natur vermittelt.

An der 3. Station - dem TMP - Artenschutzturm hat Johanna den Kindern erklärt, warum Artenschutz so wichtig ist und was jeder einzelne dazu beitragen kann. Selbst einen Nistkasten zu bauen, hat den Schülern viel Spaß bereitet. Der ehemalige TMP-Geschäftsführer Bernhard Helbing hat an dieser Station als Leiter des TMP-Artenschutzturms sein Fachwissen gern an die Schüler weitergegeben.

Alles in allem ein gelungener Vormittag mit viel Wissensvermittlung – so lautete das Fazit. Selbst der abschließende schriftliche Wissenstest hatte den Drittklässlern offensichtlich viel Freude gemacht. Mit viel Beifall wurde den Abiturientinnen für diesen schönen Projekttag gedankt.













Die Abiturientinnen Selina, Lena und Johanna (von links nach rechts) hatten sich auf den Projekttag gut vorbereitet.



Rund um den Artenschutzturm gab es viel zu entdecken und zu lernen.





Johanna erklärte den Kindern, wie man einen Nistkasten richtig baut.





Selbst der Wissenstest hatte den Drittklässlern viel Freude gemacht