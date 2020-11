Virtueller LiSEC Campus "all in one solutions": (10/21/2020 12:45:28 PM) Geballtes Fachwissen an vier Tagen



Vom 27. bis 30. Oktober 2020 empfängt der virtuelle LiSEC Campus seine Besucher aus der ganzen Welt. In digitalen und virtuell begehbaren Pavillons werden die Gäste beeindruckende LiSEC Maschinenhologramme und 3D-Modelle sowie das gesamte LiSEC Produktportfolio live erleben können. Moderierte Expertengespräche, Einblicke in die Produktion, Online Seminare und interaktive Kommunikationsmöglichkeiten runden das umfangreiche Campus-Angebot ab.



LiSEC "all in one solutions"

LiSEC präsentiert sich auf dem Campus als der rundum Partner für die Flachglas-Verarbeiter. Ganz im Sinne der "all in one solutions" Philosophie bietet LiSEC als Gesamtanbieter ein extrem breites Produktportfolio und liefert Anlagen und Automation aus einer Hand und in höchster Qualität. Das große Anwenderwissen aus knapp 60 Jahren Branchenzugehörigkeit macht LiSEC zu Experten für die gesamten Glasverarbeitungsprozesse. Zudem kombiniert LiSEC das Maschinen-Know-How mit innovativer Software und einmaligen Service-Leistungen. Auch die LiSEC Partner Schraml Glastechnik, Glastronic, Glastech und Cericom spielen eine wichtige Rolle bei LiSEC "all in one solutions". Sie haben ihren eigenen digitalen Ausstellungspavillon auf dem Campus und präsentieren dort ihre Neuheiten.



LiSEC CEO Gottfried Brunbauer ist schon gespannt auf die virtuelle Messe: "Bedingt durch Covid-19 sind nun ganz andere (digitale) Kundenkontakte akzeptiert als vor der Krise. Die erweiterte digitale Kommunikation bringt für unsere Unternehmensgruppe eine Beschleunigung und vielfach eine Vereinfachung." Zusammen mit dem LiSEC Management-Team wird er dann auch am ersten Campus-Tag, dem 27. Oktober in einem Live-Podiumsgespräch die LiSEC "all in one solutions" Philosophie vorstellen.



Abwechslungsreiches Programm

An jedem der vier Campus-Tage wir LiSEC Einblicke in die Produktion geben und anschließend mit Experten die Lösungen und ihre Vorteile diskutieren. Auf der Agenda stehen unter anderem das neue Produktprogramm rund um das Laminieren und die neue Generation der LiSEC Verbundglasschneideanlagen.



Einen großen Anteil am Rahmenprogramm des Campus haben die Themen Digitalisierung, Service, Aftersales Support und Softwarelösungen. Innovative LiSEC Produkte helfen Glasverarbeiter etwa dabei Maschinendaten auszuwerten, um die Produktion zu optimieren und schneller Fehler aufzuzeigen. So stellt LiSEC zum Beispiel LiSEC.eye vor: Mit der digitalen Lösung können Mitarbeiter und Servicetechniker von LiSEC mithilfe einer App direkt und live mit den Kunden kommunizieren und Probleme beheben.



Auch Robotik ist Thema auf dem LiSEC Campus. Am 29. Oktober zeigt LiSEC wie modernste Industrieroboter bei der Härtebettbeladung ihr Vorteile hinsichtlich Flexibilität und Leistungsfähigkeit ausspielen können.



Die Online-Registrierung läuft

Unter campus.lisec.com können sich interessierte Besucher noch bis zum 27. Oktober anmelden. Auch für gezielte Online Seminare ist die Registrierung bereits geöffnet.







Über LiSEC

LiSEC mit Sitz in Hausmening/Amstetten ist eine global tätige Gruppe und bietet seit über 50 Jahren innovative Einzel- und Gesamtlösungen im Bereich der Flachglasverarbeitung und -veredelung. Das Leistungsportfolio umfasst Maschinen, Automationslösungen und Services. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Gruppe mit rund 1.250 Mitarbeitern und über 25 Standorten einen Gesamtumsatz von rund 224 Millionen Euro, bei einer Exportquote von mehr als 95 Prozent. LiSEC entwickelt und fertigt Glaszuschnitt- und Sortiersysteme, Einzelkomponenten und komplette Produktionslinien für die Isolier- und Verbundglasfertigung sowie Glaskanten-Bearbeitungsmaschinen und Vorspannanlagen. Mit zuverlässiger Technologie und intelligenten Automationslösungen setzt LiSEC Maßstäbe in Qualität und Technik und trägt maßgeblich zum Erfolg seiner Kunden bei.



Weitere Informationen:

Claudia GUSCHLBAUER

Leiter Marketing & Unternehmenskommunikation



LISEC Austria GmbH

Peter-Lisec-Str. 1 – 3353 Seitenstetten

Tel.: +43 7477 405-1115

Mobil: +43 660 871 58 03

Mail: claudia.guschlbauer@lisec.com – www.lisec.com











RHH – Roboter Handling System für Härtebettbelegung und -entladung





MSA-A30 – Anlage zum manuellen Versiegeln von Isolierglaselementen





TPA – Anlage zum Applizieren von thermoplastischen Abstandhaltern





PlusLam – Verbundglaslinie





VSL-A – Zuschnittanlage für Verbundglas



Bildnachweis: LISEC Austria GmbH