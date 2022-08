SIEGENIA: geprüfte Komplettlösungen für den Bauanschluss (08/25/2022 01:32:48 PM) Neue Anschlusslösungen für die ECO PASS Bodenschwelle



SIEGENIA erweitert sein ECO PASS Bodenschwellenprogramm für den fachgerechten, hochwertigen Bauanschluss von Hebe-Schiebe-Elementen: Ergänzend zu der bereits bewährten Konstruktion mit vertikalen und horizontalen Abdichtblechen, Dichtkeilen und Sockelprofilen steht Verarbeitern künftig eine neue Lösung mit SIEGENIA-Anschlussflansch zur Verfügung. Sie macht die fachgerechte Abdichtung des Bauelements insbesondere bei Anwendungsfällen mit z. B. Rollladenführungsprofilen oder Elementen aus Holz-Aluminium einfach und dauerhaft zuverlässig. Beide Varianten wurden als Komplettlösungen mit sorgfältig aufeinander abgestimmter Bodenschwelle, Anschlussfugenband und Abdichtung mit Flüssigkunststoff nach dem anspruchsvollen Prüfverfahren MO-01/1 des ift Rosenheim geprüft. In einer neuen, absolut prozesssicheren Ausführung für beide Lösungen erhältlich ist darüber hinaus das bewährte horizontale Abdichtblech: Künftig wird es in einem gemeinsamen Arbeitsschritt mit der eingerollten Dichtung eingeklipst und verhindert prozesssicher, dass das Wasser quer in die Wand laufen kann.



Neue Gestaltungsmöglichkeiten für Architekten

Von den Komplettlösungen für den fachgerechten Bauanschluss, die bis zu einer Schwellenlänge von 10 Metern geprüft wurden, profitieren Architekten und Planer durch die Sicherheit von normenkonformen, dauerhaft hochwertigen Lösungen. Zusätzlichen Mehrwert bietet das hohe Maß an Gestaltungsfreiheit für moderne Architektur. Große Stärke der Kombination aus vertikalem und horizontalem Abdichtblech ist die dank des einheitlichen Untergrunds über die komplette Abdichtungsfläche hinweg äußerst effiziente, aufwandsarme Bearbeitung. Die neue, zusätzliche Lösung mit SIEGENIA-Anschlussflansch wiederum ist ideal geeignet für den Einbau von Elementen mit Rollladenführungsprofilen oder Elementen aus Holz-Aluminium: Die Abdichtung endet am Anschlussflansch, so dass der schmale Blendrahmen von der Abdichtung freibleibt. Ihre durchdachte, praxisgerechte Konstruktion macht sie zudem für Abdichter ausgesprochen leicht und effizient zu verarbeiten und schlägt so die oftmals schwierige Brücke zwischen den Gewerken.



Das ECO PASS Zubehör für den normgerechten, effizient zu verarbeitenden Bauanschluss bietet auch Verarbeitern spürbare Vorteile. Der exakt auf die ECO PASS Bodenschwelle abgestimmte SIEGENIA-Anschlussflansch lässt sich einfach fachgerecht am Blendrahmenrücken montieren.





Die neue ECO PASS Bodenschwellenlösung mit SIEGENIA-Anschlussflansch macht die fachgerechte Abdichtung insbesondere bei Elementen mit Rollladenführungsprofilen oder aus Holz-Aluminium einfach und dauerhaft zuverlässig.





Die leistungsstarke Kombination aus vertikalem und horizontalem Abdichtblech ermöglicht über die komplette Abdichtungsfläche hinweg eine äußerst effiziente, aufwandsarme Bearbeitung.





Neue, absolut prozesssichere Ausführung: Das bewährte horizontale Abdichtblech wird künftig in einem gemeinsamen Arbeitsschritt mit der eingerollten Dichtung eingeklipst. So wird verhindert, dass das Wasser quer in die Wand laufen kann.





Bildquelle: SIEGENIA