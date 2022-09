GEALAN ist erneut Premium-Sponsor des VFF-Jahreskongresses (09/07/2022 02:44:21 PM) GEALAN ist erneut einer der Premium-Sponsoren, wenn der Verband Fenster + Fassade (VFF) zum Jahreskongress lädt. Der große Branchentreff findet am 15. und 16. September 2022 in Düsseldorf statt. Beim Networking-Event steht zum einen der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Inhaltlich geht es vorrangig darum, wie man in der Branche dem Fachkräftemangel begegnet und die Herausforderungen der Digitalisierung zur Chance für das eigene Unternehmen macht.



Zwei Tage lang wird das Düsseldorfer Hotel Hyatt Regency Medienhafen den VFF-Jahreskongress 2022 beheimaten. Das Motto der diesjährigen Veranstaltung des Verbandes Fenster + Fassade: „Arbeit 4.0 – Die Zukunft gemeinsam gestalten“. Zwei Themenblöcke und hochkarätige Referenten versprechen zum einen abwechslungsreiche Vorträge, zum anderen wertvolle Einblicke in die anstehenden Herausforderungen und Chancen der Branche: Rund um das Thema „Fachkräfte motivieren und gewinnen - Die Branche als attraktiver Arbeitgeber“ drehen sich die Gespräche an Kongresstag eins. Die Vorträge und Diskussionen des zweiten Tages stehen unter dem Motto „Mit der Digitalisierung Branchenlösungen finden!“. Zukunftsthemen, die auch für GEALAN eine herausragende Rolle spielen – und damit als Sponsor des Jahreskongresses geradezu prädestinieren.



Informationsplattform und Drehscheibe

Ivica Maurović, Sprecher der GEALAN-Geschäftsführung: „Der VFF-Jahreskongress liefert Impulse, die für die Verbandsmitglieder und die ganze Fenster- und Fassadenbranche eine wichtige Orientierung bei herausfordernden Themen geben. Daher unterstützen wir dieses große Branchentreffen auch 2022 wieder sehr gern als Premium-Sponsor.“



Vor allem der persönliche Austausch soll an beiden Kongresstagen im Mittelpunkt stehen. Rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden beim VFF-Jahreskongress 2022 erwartet. Gemeinsam mit den Referierenden und einer begleitenden Fachausstellung werden sie die Veranstaltung zur Informationsplattform und Drehscheibe der Branche machen. Auch GEALAN wird als Premium-Sponsor natürlich mit eigenem Stand beim VFF-Jahreskongress vertreten sein und dort seine innovativen Lösungen rund um moderne Kunststoff-Fenster und -Türen präsentieren.



Weitere Informationen zum VFF-Jahreskongress 2022 finden Sie unter jk.window.de