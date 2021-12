VFF beteiligt sich an großer Social Media-Kampagne (12/16/2021 12:54:27 PM) Geimpfte Können Mehr!



Der Verband Fenster + Fassade beteiligt sich an der großen Social Media-Kampagne mit dem Hashtag #ZusammenGegenCorona, bei der in kürzester Zeit schon über 1000 Unternehmen auch aus der Fenster- und Fassadenbranche sowie Marken und Verbände mit eigenen Slogans mitmachen.



Mit der Abwandlung der VFF-Marketing-Botschaft „Fenster Können Mehr!“ zur Impfaufforderung „Geimpfte Können Mehr!“ reiht sich der VFF in eine Bewegung ein, die der deutschen Impfkampagne einen neuen Schwung verleihen will. „Wir gehen bald ins dritte Jahr der Corona-Pandemie“, erklärt VFF-Geschäftsführer Frank Lange. „Dabei haben wir mit der Corona-Impfung und ihrer Auffrischung nun schon seit langem ein wirksames Mittel in der Hand, um diese Pandemie zu überwinden. Darum sollten alle mitmachen!“



Grafik „GeimpfteKönnenMehr“: So wirbt der VFF in den Sozialen Medien für die Impfung als Ausweg aus der Corona-Pandemie. Branchenunternehmen, die sich beteiligen wollen, können die Grafik auf der Homepage von www.window.de herunterladen – letzter Absatz im Bereich Kampagne "Fenster können mehr!". (Grafik: VFF)



Grafik „Impfen-FürSehrGuteAussichten“: In Anlehnung an die eigene Marketing-Kampagne auf der Website „sehr-gute-fenster.de“ beteiligt sich auch die Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren mit einem Beitrag an der Social Media-Kampagne; Grafik zum Download unter Aktuelle Aktion auf der Homepage von www.ralfenster.de. (Grafik: Gütegemeinschaft Fenster, Fassaden und Haustüren)







Weitere Informationen:

Verband Fenster + Fassade (VFF)

Walter-Kolb-Str. 1-7, 60594 Frankfurt am Main

www.window.de