German Design Award 2024 für Smaila von Weinor (12/06/2023 04:23:15 PM) Kleine Markise, große Auszeichnung



Die kubische Kassettenmarkise Smaila von Weinor für Balkone und kleine Terrassen wurde mit dem German Design Award 2024 ausgezeichnet. Sie überzeugte die hochkarätige Jury mit einem kompakten Design, ausgereifter Technik und vielfältigen Individualisierungsmöglichkeiten.



Beim Sonnen- und Wetterschutz-Experten Weinor gab es Grund zum Jubeln. Im Rahmen des begehrten German Design Awards errang die kleine kubische Kassettenmarkise Smaila in der Kategorie „Gardening and Outdoor Living“ die Auszeichnung „Winner“. Mit ihrer geradlinig kompakten Kassette und einer hochwertigen Technik konnte sie bei der Jury punkten. Für größtmögliche Belastbarkeit und Langlebigkeit sorgen beispielsweise der weinor LongLife-Arm und die Windhochschlagsicherung.



Optionale Features wie die stimmungsvolle LED-Beleuchtung oder die solarbetriebene





Die kompakte kubische Kassettenmarkise Smaila

punktete beim German Design Award 2024.



Foto: Weinor GmbH & Co. KG Senkrechtbeschattung Volant Plus bieten noch mehr Komfort auf Terrasse oder Balkon. Seitliche Dekorblenden sowie eine Auswahl unter mehr als 200 Gestellfarben und 170 Tuchdessins lassen viel Spielraum für individuelle Kreativität.



Der German Design Award zählt zu den anerkanntesten Design-Auszeichnungen weltweit und würdigt herausragende und vorbildlich umgesetzte Gestaltungsleistungen.



Weitere Informationen:

Weinor GmbH & Co. KG || Mathias-Brüggen-Str. 110 || 50829 Köln

Mail: cpaetz@weinor.de || weinor.de