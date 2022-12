Ausgezeichnet: REHAU Window Solutions begeistert Jury bei GBB-Awards (12/06/2022 10:11:53 AM) • REHAU Window Solutions feiert Auszeichnung bei den elften GBB-Awards.

• Jury kürt den Premium-Systemanbieter für Errungenschaften als Vorreiter und Visionär in entscheidenden Fragen der Nachhaltigkeit.

• Komplett geschlossene Kreislaufwirtschaft aus einer Hand ist Alleinstel-lungsmerkmal aller Lösungen von REHAU Window Solutions.





Der Familienkonzern REHAU denkt und handelt schon immer im Sinne gelebter Nachhaltigkeit. Im Rahmen des elften GBB-Awards zeichnete die Jury die Division REHAU Window Solutions nun für Ihre Errungenschaften Treiber und Vordenker immer neuer zukunftsfähiger Lösungen für entscheidende Fragen der Nachhaltigkeit im Bereich Fenster und Türen aus. Basis dieses Erfolgs ist der in der Branche ein-zigartige Ansatz der komplett geschlossenen Kreislaufwirtschaft.



REHAU Window Solutions (vertreten durch Ewald Marschallinger, mitte, und Rene Proschinger, 2.v.r.) begeisterte die Jury bei den GBB-Awards. Fotocredit: https://ost-fotografie.com/ REHAU Window Solutions ist souveräner und solider Partner für zukunftsfähige Lösungen im Bereich Fenster und Türen. Die Jury des re-nommierten GBB (Green & Blue Building Conference) -Awards hat den Premium-Systemanbieter nun für sein jahrzehntelanges herausragendes Engagement im Bereich Sustainability ausgezeichnet. Ewald Marschallinger, Executive Director Sales Central Europe, und Rene Proschinger, Vertriebsleiter Österreich, nahmen die Auszeichnung am Dienstag, dem 8. November, im Wiener Gartenpalais Liechtenstein entgegen.



Konkret nennen die GBB-Experten die einzigartige Kreislaufwirtschaft von REHAU Window Solutions als maßgeblichen Grund für die Auszeichnung. Die Fachleute des Entscheidungsremiums schreiben über ihre Beweggründe: „40 % der REHAU Profile bestehen schon heute aus Recyclingmaterial. Der Rezyklatanteil liegt bei bis zu 75 % und wird weiter steigen. Das spart 97.000 t CO2-Emissionen pro Jahr.“

Basis dafür ist eine „Kreislaufwirtschaft, und zwar bei Kunststofffenstern“, so die Jury weiter in ihrer Begründung. Diesen Ansatz verfolgt REHAU Window Solutions seit Jahr-zehnten und inzwischen mündet er in eine geschlossene sowie skalierbare Kreislauf-wirtschaft komplett aus einer Hand. Dessen Resultate beeindruckten die Experten von GBB: „PVC kann sieben Mal wiederverwendet werden. Das EcoPuls-Fenster bildet also gleich die Rohstoffquelle für die Fenster von morgen“, heißt es weiter.



“Es war mir eine Freude und Ehre, die Auszeichnung als TOP-Einreicher in der Katego-rie Produkte & Dienstleistungen für REHAU Window Solutions entgegenzunehmen. Die zu 100 Prozent in unser Kerngeschäft integrierte Kreislaufwirtschaft hat die Jury unter dem Vorsitz von Karin Fuhrmann (TPA Austria) überzeugt. Herzliche Glückwünsche auch an alle übrigen ausgezeichneten Unternehmen“, sagt Ewald Marschallinger.

REHAU Window Solutions überzeugte in diesem Kontext mit konkreten Zahlen und Er-gebnissen: Die konsequente Umsetzung der Kreislaufwirtschaft sichert eine nachweisli-che Einsparung von 88% CO2-Emissionen gegenüber Produkten aus Neuware. Das entspricht 97.000 Tonnen CO2 und damit der Bindekraft von 7,8 Mio. Bäumen - einem Wald von der Größe Berlins.



Die GBB ist die größte Nachhaltigkeits-Konferenz für die österreichische Bau- und Im-mobilienbranche. Es ist eine ganz besondere Auszeichnung, dass das renommierte Format die exponierte Rolle von REHAU Window Solutions als Benchmark hinsichtlich gelebter Nachhaltigkeit herausstellt. Wir sind Teil eines global operierenden Familienun-ternehmens und stehen seit jeher für einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressour-cen. Wir schaffen Lösungen von Generationen für Generationen“, sagt Marschallinger.



Für REHAU Window Solutions ist die Auszeichnung einerseits Bestätigung und ande-rerseits Ansporn, seine einzigartige Kreislaufwirtschaft konsequent weiter zu optimieren, durch die REHAU Window.ID beispielsweise. Das digitale Tool ermöglicht Partnern und Kunden eine effiziente Nachverfolgung der Materialströme. Der digitale Fensterausweis entwickelt zukünftige Recyclingprozesse durch das entscheidende Plus an Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf einzigartige Weise weiter. Create diffe-rence. Grow business.



Die REHAU Industries Division Window Solutions erfindet Fenster und Türen täglich neu. Für ein besseres Leben. Ihr einzigartiger Recycling-Ansatz EcoPuls steht dabei für ein konkurrenzloses Nachhaltigkeitskonzept innerhalb der Branche. REHAU Window Solutions ist als Vordenker und Treiber zukunftsfähiger Branchenlösungen führender Experte für ganzheitliche Systemlösungen entlang der gesamten Wert-schöpfungskette: Windows. Reinvented for modern life.



Die REHAU Gruppe erzielt mit polymerbasierten Lösungen einen Jahresumsatz von mehr als vier Milliarden Euro. Sie vereint REHAU Industries mit Meraxis, New Ven-tures, RAUMEDIC und REHAU Automotive als starke Unternehmen unter einem Dach. REHAU Industries ist eine eigenständige Gesellschaft und verbindet die Divi-sionen Building Solutions, Window Solutions, Furniture Solutions und Industrial So-lutions. Mehr als 12.000 Mitarbeitende an über 150 Standorten setzen sich weltweit gemeinsam dafür ein, das Leben durch den Einsatz innovativer, nachhaltiger Tech-nologien für die Bau-, Fenster-, Möbel-, und Industriewirtschaft stetig zu verbessern: Engineering progress. Enhancing lives.