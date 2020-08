Virtuelle Kundennähe beim BBQ@home (08/10/2020 07:00:00 AM) Erstes Livestream-Grill-Event von Warema



Wie hält man den persönlichen Kontakt in Zeiten von Social Distancing? Warema hat es vorgemacht mit einem Livestream-Grill-Event, das trotz räumlicher Entfernung super Stimmung und ein Gemeinschaftsgefühl aufkommen ließ. Bei schönstem Sommerwetter grillten Vorstand und Geschäftsleitung des Sonnenschutzunternehmens direkt im Warema Campus Garden und schalteten sich live zu den Prime Platin Partnern zu, die über ganz Deutschland und Österreich verteilt ebenfalls mit Kollegen, Familien, Freunden und Warema Vertriebsmitarbeitern zuhause oder in ihrer Outdoor Living Ausstellung an den Grills standen.



Als Familienunternehmen pflegt Warema die Nähe und den persönlichen Austausch mit den Kunden besonders intensiv. Da dies in der aktuellen Situation nicht auf normalem Weg möglich ist, hat Warema mit seinem Livestream-Grill-Event den Auftakt für gemeinsame Veranstaltungen im virtuellen Raum gegeben. Denn gerade in herausfordernden Zeiten ist es dem Unternehmen wichtig, die Verbundenheit zu den Partnern aufrecht zu erhalten und zumindest digital zusammenzurücken. Das ist optimal gelungen.



Marion Fischer, Leiterin Marketing und eine der Moderatorinnen des Abends: „Unsere Partner haben den ganzen Abend lang aktiv mit uns gechattet und uns Bilder von ihrem Grill-Event geschickt. Durch die gemeinsame Aktivität ist das Gefühl entstanden, als wären wir alle beisammen. Das Konzept ist damit voll aufgegangen und diese Veranstaltung wird mit Sicherheit nicht die einzige ihrer Art bleiben, bis wir uns endlich wieder alle persönlich sehen können.“



Illustre Runde beim Barbecue

Zum Grill-Team seitens Warema gehörten Angelique Renkhoff-Mücke und Christian Steinberg aus dem Vorstand, Alexander Grundhoff und Stephan Kliegl aus der Geschäftsleitung sowie die beiden Moderatoren Marion Fischer, Leitung Marketing, und Armin Fischer, Leiter Warema Training Center. Unter der Anleitung des





Grillmeister unter sich: Angelique Renkhoff-Mücke und Christian Steinberg (rechts) lernen die besten BBQ-Tricks von Grillexperte Martin Rubner (Mitte).





Auf die Technik kommt es an: BBQ-Experte Martin Rubner zeigt Alexander Grundhoff (links) und Stephan Kliegl (rechts), worauf bei der Zubereitung von Grillfleisch zu achten ist.

Fotos und Copyright: Warema. Grillmeisters Martin Rubner bereiteten sie gemeinsam Beilagen und Salat zu und marinierten und grillten das Roastbeef. Die Partner, die sich teilweise aus dem Urlaub oder mit ihren ganzen Teams aus der Ausstellung in den Livestream eingewählt hatten, konnten dank guter Vorbereitung parallel die gleichen Köstlichkeiten anrichten und genießen. Sie hatten vorab ein Paket mit unverderblichen Zutaten sowie eine Einkaufsliste erhalten für alles, was frisch besorgt werden sollte. Mit dem Grill auf der einen und dem Laptop auf der anderen Seite konnte so gar nichts mehr schiefgehen.



Die entspannte Stimmung bei Veranstaltern und Teilnehmern verbreitete sich spürbar über den Livestream. Entsprechend begeistert fielen auch die Kommentare im Chat aus. Von „Schön, was ihr euch in dieser Zeit ausgedacht habt!“ über „Danke für dieses spannende Event.“ bis zu „Die Rezepte sehen lecker aus…“ war von allen Seiten positives Feedback zu hören. Damit konnte Warema einmal mehr das Motto „den Sommer zuhause genießen“ mit Leben füllen und den Austausch mit seinen Partnern im neuen Format fortführen.



