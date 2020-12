Alpha Deuren: Helix-Spiraltor erhält Update (12/08/2020 04:08:09 PM) Perfekte Zwei-in-Eins-Lösung



Das Spiralrolltor "Helix" von Alpha Deuren ist seit seiner Markteinführung im Jahr 2015 eine gefragte Zwei-in-Eins-Lösung für verschiedenste Industriebereiche. Denn es verbindet die Vorzüge eines Schnelllauftores mit der Robustheit eines Sektionaltores. Nun hat der niederländische Hersteller das Spitzenprodukt umfangreich überarbeitet. Dank der neuen Features ist Helix jetzt noch robuster und wartungsärmer. Gleichzeitig profitieren die Kunden von einem verbesserten Service. Das erneuerte Helix Spiraltor wird seit Anfang September bei gleichem Preis geliefert. Das Vorgängermodell lässt sich nachrüsten.



Das Helix-Spiraltor von Alpha Deuren, Didam/NL, vereint seit der Markteinführung im Jahr 2015 gleich zwei Systeme: Als Schnelllauftor kann es während des Tages und bei Hochbetrieb eingesetzt werden. Mit Öffnungszeiten von bis zu 1,1 Meter pro Sekunde ist es dabei ein echter Senkrechtstarter und somit das optimale Torsystem für stark frequentierte Öffnungen, wie etwa bei Logistikcentern. Dank der mikroprofilierten 40-mm-Iso-Paneele verwandelt sich das Helix-Tor andererseits in ein robustes und hervorragend isolierendes Sektionaltor für Situationen, in denen die Aufrechterhaltung der Temperatur wichtig ist.



Helix besitzt des Weiteren und ebenso seit der Markteinführung ein besonderes Spiral-Führungsschienensystem mit sehr geringen Einbaumaßen. Das intelligente Antriebssystem mit umlaufender Kettentechnik macht den Gewichtsausgleich mit Zug- oder Torsionsfedern, die zudem anfällig sind, überflüssig. Damit ist Helix sowohl platzsparend als auch wartungsarm. Aufgrund seiner kompakten Konstruktion eignet sich das Helix Spiraltor besonders für Räume mit geringen Einbautiefen. Einsatzgebiete sind Logistik, Automobilindustrie, Maschinenbau, Metall- und Elektroindustrie, Lebensmittelverarbeitung und chemische sowie pharmazeutische Industrie.



Im Zuge des Updates der Helix-Spiraltore wurden neu verstärkte Rollenhalter, Rollen und Scharniere eingebaut. Diese sorgen dafür, dass die aktuelle Version jetzt noch robuster und wartungsärmer daher kommt als das Vorgängermodell. Mussten bislang Teile nach 20 000 Zyklen getauscht werden, ist dies jetzt erst nach 40 000 Zyklen notwendig. Dies bedeutet geringere Wartungskosten. Die neuen Teile sind mit der alten Version des Helix-Tores kompatibel.



Auch bei der Neuauflage des Helix Spiraltores legte Alpha Deuren größten Wert auf Sicherheit. Die vor der Torkante mitfahrende Lichtschranke erkennt Hindernisse sofort und gewährleistet den unmittelbaren Stopp des Antriebs. Das geschieht so schnell, dass es nicht einmal zu einer leichten Berührung kommt. Teleskopartig ausfahrbare Sensoren oder im Führungsschienensystem integrierte Lichtgitter sorgen für eine berührungslose Überwachung der Hauptschließkante. Das Torblatt hat eine Stärke von 40 mm und einen U-Wert von 1,77 W/m2K (bei Torgröße 5 000 x 5 000 mm mit ISO-Paneelen). Auf Wunsch sind schlanke ALU-Sektionen als Verglasungselemente lieferbar.



Mit dem Service-Kit für die schnelle und reibungslose Reparatur der Laufschienen erfüllt Alpha Deuren einen vielfach geäußerten Kundenwunsch. Eigens dafür wurden die bisher senkrechten Laufschienen am Tor durch geteilt senkrechte Laufschienen ersetzt. Der untere Teil entspricht der Höhe der drei unteren Paneele, da diese im Falle einer Kollision oft getroffen werden. Die eingebauten Kunststoff- und Metallclips sind demontierbar, so dass die Kettenführung entfernt und die Reparatur in kurzer Zeit abgeschlossen werden kann. Der Service-Kit enthält Kunststoff- und Metallklammern, Service-Tool, Kettenführungsblock und den unteren Teil der Laufschiene (links und rechts). Das Helix-Service-Set ist auch preislich attraktiv, zudem nimmt der Austausch der Ersatzteile weniger Zeit in Anspruch.



Das erneuerte Helix-Tor wird seit Anfang September ohne Preisaufschlag geliefert.





Mehr Informationen gibt es im Internet unter https://www.alpha-deuren.nl/de









Fotos: Alpha Deuren