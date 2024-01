Roto Dachfenster mit Umweltproduktdeklaration EPD verfügbar (01/17/2024 02:06:06 PM) Das Roto Designo R8 Klapp-Schwingfenster, das Roto Designo R6 Schwingfenster und das RotoQ Schwingfenster Q4 sind ab sofort mit der Umweltdeklaration nach DIN EN ISO-Norm 14025 und EN 15804+A2 verfügbar. Mit der sogenannten EPD (Environmental Product Declaration) ist es für Planer, Architekten und Bauherren noch einfacher, die Umweltbilanz eines Gebäudes zu berechnen und bei Bauvorhaben Vorschriften von QNG oder DGNB zu erfüllen.



Die EPDs, die im Falle von Roto vom ift Rosenheim erstellt und durch eine unabhängige Stelle verifiziert wurden, umfassen zum Beispiel Informationen zum CO2-Fußabdruck der Dachfenster – und zwar von den Rohstoffen über die Produktion bis zum Recycling über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Sie müssen alle fünf Jahre erneuert werden.



Sowohl beim Roto Designo R6 Schwingfenster als auch beim Roto Designo R8 Klapp-Schwingfenster und beim RotoQ Schwingfenster Q4 unterstreichen die erhobenen Werte zahlreiche Produktvorteile. So weisen Roto Holz-Dachfenster aufgrund nachhaltiger Forstwirtschaft besonders niedrige Umweltwirkungen auf. Darüber hinaus sind die Kunststoff-Ausführungen gut in einzelne Materialien trenn- und somit sehr gut recycelbar.

Die EPDs zu den geprüften Roto Dachfenstern finden Interessierte zum Download unter https://www.roto-frank.com/de/dst/profi/technik/einbauhilfe/epds. Auch auf ÖKOBAUDAT, der Plattform des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB), kann auf die Datensätze unter https://www.oekobaudat.de/no_cache/datenbank/suche.html zugegriffen werden.





Über Roto Frank Dachsystem-Technologie

