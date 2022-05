Tür- und Fenstergriffe von ALUPROF erhältlich (05/31/2022 10:50:25 AM) Unternehmen erweitert Produktportfolio um Eigenmarke



Kein anderes Element in der Wohnung wird in der Regel häufiger in die Hand genommen: der Türgriff. ALUPROF, einer der führenden Hersteller von Aluminiumsystemen für die Bauwirtschaft in Europa und Mitglied der Grupa Kęty Unternehmensgruppe, erweitert sein Produktportfolio um eine Eigenmarke von Tür- und Fenstergriffen. Neben einer umfangreichen Auswahl an Produkten bekannter Marken wie ROTO, FAPIM oder SOBINCO hat das Unternehmen in Anlehnung an die aktuellen Trends und die Bedürfnisse der Kunden nun eine eigene Reihe von Griffen entwickelt: CLASSIC, STYLE, LINE und STANDARD.



Tür- und Fenstergriffe haben einen großen Einfluss auf die Gesamtästhetik des Hauses und unterscheiden sich in Haptik und Form. Bestehende Türen können durch neue Beschläge einen völlig veränderten, modernen Look erhalten. ALUPROF bietet klassische Fenstergriffe, welche mit Schloss, für Hebe-Schiebetüren, Einhebel-Türgriffe, Außentürgriffe, Türdrücker und vieles mehr. Egal, ob Edelstahl, Weiß, Schwarz, Natur-eloxit oder Silber, im aktuellen Katalog von ALUPROF findet sich eine Reihe von Vorschlägen und eine breite Palette von Farben.









