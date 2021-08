Neu im ISO-CHEMIE Sortiment: (08/05/2021 02:22:39 PM) ISO-TOP Fensterbankformteile



Der Abdichtungsprofi ISO-Chemie rundet sein Sortiment mit neuen XPS-Formteilen ab, die für die Wärmedämmung unterhalb Aluminium-Außenfensterbänken konzipiert wurden.



Aufgrund der hervorragenden Wärmedämmwerte eignen sich ISO-TOP FENSTERBANKFORMTEILE optimal für die Wärmedämmung des Fensterbankanschlussbereichs im Neubau bei Wohngebäuden, Einfamilienhäusern, Niedrigstenergiegebäuden und Passivhäusern sowie bei der energetischen Gebäudesanierung.



ISO-TOP FENSTERBANKFORMTEILE aus XPS-Polystyrol werden direkt unter den Fensterbänken eingebaut. Gerade dieser Bereich ist wärmetechnisch immer kritisch. Durch die sehr niedrige Wärmeleitfähigkeit der neuen Dämmprofile können konstruktive Wärmebrücken wirkungsvoll optimiert werden.



Die Fensterbankformteile eignen sich jedoch nicht nur zur Wärmedämmung. Sie sind auch eine optimale Lösung zur Unterbauung von Fensterbänken aus Aluminium oder mineralischen Materialien, da sie eine sehr hohe Druckfestigkeit aufweisen.



Außerdem beeinflussen die Formteile den Temperaturfaktor fRSi positiv und erhöhen die innere Brüstungstemperatur. Damit kann Feuchtigkeit und Schimmel im Anschlussbereich von Fensterelementen, auf der inneren Brüstungsfläche, entgegengewirkt werden.







ISO-FENSTERBANKFORMTEILE werden direkt unter der Fensterbank eingebaut



Standardmäßig gibt es sechs Grundvarianten der ISO-FENSTERBANKFORMTEILE



Wenn die ISO-TOP FENSTERBANKFORMTEILE in Kombination mit einem MS- Polymer wie ISO-TOP FACADE SEAL umlaufend an Wand und Fensterprofil verklebt werden, lässt sich zudem eine zweite Dichtebene herstellen - eine ideale Abdichtungsmöglichkeit für den unteren Anschluss. Auch mit den anderen Systemprodukten des Fensterdichtsystem und WDVS-Dichtsystems von ISO-Chemie sind die Formteile beliebig kombinierbar.



Den unterschiedlichsten geometrischen Anforderungen auf den Baustellen folgend, bietet ISO-Chemie individuelle Maßlösungen an. In geometrisch geordneten Preisgruppen stehen sechs unterschiedliche Grundvarianten zur Verfügung. Längenanpassungen sind ohne weiteres auf der Baustelle mit einer Kapp- oder Handsäge möglich.



ISO-TOP FENSTERBANKFORMTEILE sind konform mit den Anforderungen der EU-Gebäuderichtlinie, des Gebäudeenergiegesetzes GEG und den Prinzipien des RAL „Leitfaden zur Montage“.



Mehr Informationen finden Sie auf der Website von ISO-Chemie unter www.iso-chemie.de/fensterbankformteile