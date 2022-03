Schlank, schlanker – PORTAL HS slim von SIEGENIA (03/17/2022 02:54:57 PM) Für helle Wohlfühlorte mit viel Raumkomfort



Seit vielen Jahren schaffen die innovativen Produkte und Systeme von SIEGENIA Raumkomfort. Mit 360° Raumkomfort bringt das Unternehmen nun seinen ganzheitlichen Blickwinkel zum Ausdruck und übernimmt Rundum-Verantwortung für dieses Thema. Im Mittelpunkt steht der Mensch mit seinen Bedürfnissen. Aus diesen Perspektiven und der konsequenten Analyse von Megatrends entstehen neue, zukunftsweisende Produkte. Weil der Mensch rund 90 % seiner Zeit in Gebäuden verbringt, legt SIEGENIA auch auf das Thema Wohngesundheit einen besonderen Fokus. Durch die Verbindung von Lebensqualität in Räumen mit einem gesunden Wohlfühlklima entstehen Lösungen, die Orte für mehr Ruhe, mehr Licht, mehr Durchatmen ermöglichen. Das heißt für SIEGENIA 360° Raumkomfort.



Auf der Schwelle zur Natur leben

Räume, die sich bis in die Natur erstrecken und viel natürliches Licht hereinlassen: Der neue PORTAL HS slim von SIEGENIA macht Hebe-Schiebe-Elemente optisch noch wertiger als bislang. Die innovative Lösung für Elemente aus Holz und Holz-Aluminium überzeugt durch ihre rundum schlanken Ansichtsbreiten – selbst in der Mittelpartie sind es gerade einmal 60 mm. Die besonders schlanken Profilansichten lassen die Glasfläche wachsen und heben die Grenze zwischen innen und außen auf. Das schafft Wohlfühlorte mit Raumkomfort, die dem architektonischen Trend zu Helligkeit, großzügiger Weite und der direkten Verbindung zur Außenwelt gerecht werden. Kompromisse bei der Optik gibt es dank der durchdachten Konstruktion des Beschlags nicht: Sie erlaubt die dezente, vollständige Integration der Bauteile in die Profile. Das macht den PORTAL HS slim zu einer idealen Lösung für hochwertige Wohnobjekte oder repräsentative Besprechungsräume in modernen Bürogebäuden.



Der auf Hochwertigkeit ausgelegte PORTAL HS slim schafft auch mit seinen weiteren Eigenschaften Mehrwert für Verarbeiter und Endanwender. So bietet er nicht nur beim manuellen Öffnen und Schließen den von breiteren Profilsystemen gewohnten Bedienkomfort, sondern erlaubt darüber hinaus auf Wunsch die Kombination mit sämtlichen motorischen Hebe-Schiebe-Antrieben von SIEGENIA. Auch beim Thema Sicherheit kann er punkten: Seine optionale Einbruchhemmung bis RC2 lässt sich bei einer Laufschienenhöhe von gerade einmal 5 mm realisieren. Abgerundet werden die Qualitäten der edlen Highend-Lösung durch beste Dichtheitswerte, so z. B. seine Schlagregendichtheit gemäß Klasse 9A.







Klare Stärken zeigt der PORTAL HS slim nicht zuletzt in der Verarbeitung. Die Rahmenprofile werden komplett aus Holz gefertigt und kommen ohne materialfremde Stabilisatoren aus. Das macht die Fertigung der Elemente ausgesprochen leicht und effizient. Für zusätzliche Stabilität sorgt zudem die Verklebung des Glasrandverbunds mit dem Flügel. Auch Verarbeiter von SIEGENIA HS Holz 4.0-Ausführungen profitieren von der einfachen Verarbeitung des HS PORTAL slim, denn er basiert größtenteils auf der Verwendung derselben Bauteile und sorgt so für effiziente Prozesse und eine schlanke Lagerhaltung. Maßgeschneiderte Komplettlösungen erhalten Verarbeiter zudem durch den vorkonfektionierten Bezug des PORTAL HS slim als COMFORT UNIT. Das „Rundum-Sorglos-Paket“ von SIEGENIA beinhaltet einen millimetergenauen werkseitigen Zuschnitt und individuelle Vorbohrungen. Dabei erfolgt die Lieferung der ECO PASS Bodenschwelle fertig montiert für die direkte Weiterverarbeitung am Bauelement. Durch die Möglichkeit zur Konfiguration der COMFORT UNIT über den Onlineshop von SIEGENIA ist auch die auftragsbezogene Bestellung einfach, schnell und übersichtlich.







