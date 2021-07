Berufsfeuerwehr vor Lärm und Licht geschützt (07/21/2021 01:41:38 PM) Klare Struktur: Neubau in Karlsruhe setzt städtebauliche Akzente am Ostring



Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe bezog im Frühjahr 2021 ihre neue Hauptfeuerwache, die mit mehr Platz für Mannschaft und Geräte sowie einer zeitgemäßen technischen Ausstattung die Arbeitsbedingungen verbessert. Das Stuttgarter Architekturbüro H III S harder stumpfl schramm entwarf ein markantes Gebäudeensemble aus Feuerwache und Leitstelle, das im wenig strukturierten Umfeld entlang der Wolfartsweierer Straße einen wichtigen städtebaulichen Akzent setzt. Blickfang ist die Fassade aus gekantetem und perforiertem Aluminium, die einen Rhythmus aus verhüllten und für die Fenster freigelassenen Flächen bildet.



Die Fenster wurden überwiegend als Kastenfenster ausgebildet, die aus einem Isolierglas in der Dämmebene und einem bündig mit der Fassade abschließenden Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) bestehen. Der im Zwischenraum verlaufende Sonnenschutz kann dadurch auch bei starkem Wind genutzt werden. Auf der Straßenseite kam es bei den von Glas Herzog aus Waghäusel gelieferten Verglasungen vor allem auf den Schallschutz zur stark befahrenen Straße an. Dies löste das Unternehmen aus dem ClimaplusSecurit-Netzwerk von Saint-Gobain mit dem Einsatz des Dreifach-Isolierglases CLIMATOP Silence XN mit ca. 42 dB Schalldämmung. Die Räume hinter der Fassade sind mit diesem Fensteraufbau und dem zusätzlichen ESG zu jeder Zeit und bei jedem Wetter optimal gegen Lärm und Blendung geschützt und bieten den Feuerwehrleuten maximalen Komfort und Aufenthaltsqualität.



An der Gebäuderückseite schließt die Fahrzeughalle an, deren intensiv begrüntes und nutzbares Dach die Architekten wie einen kleinen Park mit Übungsbereichen, einer Joggingstrecke und Beeten gestalteten. In dieses anspruchsvolle Umfeld fügen sich auch stimmig die Oberlichter der Halle ein, die als zweiseitig offene, jedoch gegen die direkte Sonneneinstrahlung geschlossene Lichthauben in 3-fach Ausführung eine zu starke Aufheizung in der darunterliegenden Halle verhindern. Die Verglasung bilden transparente RWA-Lamellen und CLIMATOP XN, das mit einer Stufe im Isolierglas sowie einem Randsiebdruck sogar in rahmenloser Optik ausgeführt werden konnte.





Objektdaten



Objekt: Neubau Hauptfeuerwache Karlsruhe,

bestehend aus Leitstelle (in Betrieb seit 2017)

und Feuerwache (Bezug April 2021)

Bauherr: Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft Stadt Karlsruhe

Architektur: H III S harder stumpfl schramm freie architekten

Part mbB, Stuttgart

Glas: Saint-Gobain Building Glass Deutschland

Verglasung: Dreifach-Isoliergläser CLIMATOP Silence XN mit Schallschutz 42 dB und CLIMATOP XN

Glasverarbeitung: Glas Herzog GmbH, Waghäusel,

CLIMAplusSECURIT Partner

Metallbau: HEWE Glas- und Metallbau GmbH, Lahr

Fertigstellung: 2021/2021







Erfahren Sie mehr unter www.climaplus-securit.com



Erfahren Sie mehr über Saint-Gobain

auf https://www.saint-gobain.de/













Komfort hinter der Fassade: Hochwertige Schallschutz-Verglasungen mit CLIMATOP Silence XN von Saint-Gobain schützen die Innenräume der Berufsfeuerwehr Karlsruhe an der stark befahrenen Straße.







Harmonisches Ensemble – Hauptgebäude und Schlauchturm wurden in monolithischem Leichtbeton ausgeführt. Die Fassade aus gekantetem und perforiertem Aluminium bildet einen Rhythmus aus verhüllten und für die Fenster freigelassenen Flächen. Diese wurden überwiegend als Kastenfenster ausgebildet, die aus einem Isolierglas in der Dämmebene und einem bündig mit der Fassade abschließenden ESG bestehen.



Fotos: © Saint-Gobain Glass