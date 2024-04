SIEGENIA und ArgillaTherm: Heizen, Kühlen, Lüften neu gedacht (04/23/2024 09:51:00 AM) Leistungsstarke Kooperation für die Klimatisierungswende



Abführung von Luftfeuchtigkeit, CO2 und Schadstoffen – die moderne Gebäudeklimatisierung muss steigenden Anforderungen auch über das Heizen, Kühlen und Lüften hinaus gerecht werden. Dabei ist insbesondere das gesicherte Feuchtemanagement meist mit einem hohen Installations- und Wartungsaufwand verbunden. In einer leistungsstarken Kooperation bündeln ArgillaTherm und SIEGENIA jetzt ihre Kompetenzen zu einer völlig neuartigen Komplettlösung für den Objektbau. Das innovative Gesamtsystem der beiden Hersteller ist energieeffizient, feuchteregulierend, nahezu CO2-neutral und zeichnet sich im Vergleich zu herkömmlichen Konzepten durch spürbar niedrigere Anschaffungskosten sowie massive Einsparungen im laufenden Betrieb aus.



Kombination aus Natur-Klimadecken und dezentraler Lüftung

Das Feuchtigkeitsmanagement erfolgt über Natur-Klimadecken aus HUMID-Modulen von ArgillaTherm, Spezialist für ökologische Klimasysteme und Produkte. Dank ihres hygroskopischen Materials sind die nahezu CO2-neutralen Module in der Lage, bei Bedarf viel Feuchtigkeit in kurzer Zeit aufzunehmen und diese abzugeben, sobald nicht mehr gekühlt werden muss. Das System ist nachhaltig, sorgt für raumgesundes, auch für Allergiker und Asthmatiker geeignetes Heizen und Kühlen und schützt die Bausubstanz. Die Abführung von CO2 und die bedarfsgerechte Belüftung gewährleisten dezentrale Lüftungsgeräte von SIEGENIA wie der Fassadenlüfter AEROMAT VT WRG oder der Wandlüfter AEROPLUS WRG. Neben der Be- und Entlüftung bieten sie zahlreiche Zusatzfunktionen wie Wärmerückgewinnung, Schalldämmung oder wohngesunde Filterfunktionen und Sensorik.



Gut 60 Prozent weniger Betriebskosten – einfache Planung

Die Kombination der Natur-Klimadecken von ArgillaTherm mit dezentralen Lüftungsgeräten von SIEGENIA bewirkt gegenüber herkömmlichen Lösungen eine Reduzierung der Investitionskosten um bis zu 30 Prozent sowie der Betriebs- und Wartungskosten um mehr als 60 Prozent. Mehrwert entsteht zudem durch den deutlich geringeren Planungsaufwand, die Montage der Lüftungstechnik ohne den Einsatz von Fachfirmen und das Entfallen der Prüfpflichten für z. B. Brandschutzklappen. Auch Fördermöglichkeiten lassen sich auf diesem Wege ausschöpfen.



Die Kooperation betrachtet Axel Lange, Geschäftsführer von ArgillaTherm, als Bereicherung: „Die Kombination unserer Module mit dezentralen Lüftungsanlagen ist ein innovativer Ansatz, der mit seiner Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit neue Maßstäbe in der Gebäudeklimatisierung setzt. Wir freuen uns, SIEGENIA als exklusiven Partner an unserer Seite zu wissen.“ Auch Stephan Stoll, Vertriebsleiter AERO/E-Commerce bei SIEGENIA, begrüßt die Zusammenarbeit: „Die ersten Erfahrungen in der gemeinsamen Objektberatung sind positiv. Die Vorteile, die die Kombination der feuchteregulierenden Module mit unseren Lüftern beinhaltet, verschafft Entscheidungsträgern im Objektbau erkennbare Vorteile.“



Symposium „Klimatisierungswende“

Nähere Einzelheiten zur ökologischen Gebäudeklimatisierung mit Naturbaustoffen, zur bedarfsgeführten Lüftung für energieeffiziente Gebäude sowie zu aktuellen Fördermöglichkeiten (DGNB/QNG) vermittelt das Symposium „Klimatisierungswende – Heizen, kühlen, lüften neu gedacht “. Die eintägige Veranstaltung, für die Architekten vier Fortbildungspunkte erhalten, findet am 16.5. in der Zeche Zollverein in Essen statt und ist mit namhaften Referenten besetzt.



Nähere Informationen und Anmeldung unter https://argillatherm.de/2024/03/20/symposium-klimatisierungswende/







Weitere Informationen:

SIEGENIA GRUPPE

Industriestraße 1 - 3

D - 57234 Wilnsdorf

www.siegenia.com







Bildquelle: SIEGENIA

Heizen, Lüften, Kühlen: In einer leistungsstarken Kooperation bündeln ArgillaTherm und SIEGENIA jetzt ihre Kompetenzen zu einer völlig neuartigen Komplettlösung für den Objektbau.





Bildquelle: ArgillaTherm

Mehr als Heizen, Kühlen, Lüften: ArgillaTherm Natur-Klimadecken aus HUMID-Modulen gewährleisten dank ihrer hygroskopischen Eigenschaften auch ein effizientes Feuchtemanagement.





Bildquelle: ArgillaTherm

Die Natur-Klimadecken ermöglichen eine nahezu vollständige Flächenbelegung. Die Abführung von CO2 und die bedarfsgerechte Belüftung erfolgt über dezentrale Lüftungsgeräte von SIEGENIA.



Bildquelle: SIEGENIA

Die Kombination der Klimadecken von ArgillaTherm mit dezentralen Lüftungsgeräten von SIEGENIA – z. B. dem Fassadenlüfter AEROMAT VT WRG – bewirkt eine deutliche Reduzierung der Kosten und bietet zahlreiche Zusatzvorteile.





Bildquelle: SIEGENIA

Leistungsstarke Kooperation von ArgillaTherm und SIEGENIA: Die Abführung von CO2 und die bedarfsgerechte Belüftung gewährleisten dezentrale Lüftungsgeräte von SIEGENIA mit Zusatzvorteilen wie Wärmerückgewinnung oder Schalldämmung.