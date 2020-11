GEALAN holt Gold mit BIM-Lösung (11/17/2020 02:19:02 PM) Building Information Modeling-Angebot von GEALAN überzeugt Jury beim Architects´ Darling-Award 2020 und wird zur bundesweit besten Lösung in der Bau-Branche gekürt



Der ARCHITECTS´ DARLING® 2020 in der Kategorie „Bestes BIM-Daten-Angebot“ geht an …

GEALAN!



Deutschlands Bau-Branche hat zum zehnten Mal in Folge nach den bundesweit besten Leistungen, Produkten und Services gesucht – und ist bei GEALAN fündig geworden. Nach Bronze im Jahr 2019 in der gleichen Kategorie, ging nun der ARCHITECTS´ DARLING® 2020 in Gold für das „beste BIM-Daten-Angebot“ an den Kunststoff-Systemgeber mit Hauptsitz in Oberkotzau. Bewerben konnten sich deutschlandweit alle Unternehmen der Bau-Branche.



„Unsere Partner optimal unterstützen“

„Die Freude ist riesig!“, erzählt Özkan Arslan, Head of Building Information Modeling bei GEALAN, und ergänzt: „Die Auszeichnung mit dem ARCHITECTS´ DARLING® 2020 zeigt, dass wir gut verstehen, wie wir unsere Partner mit unserer BIM-Lösung optimal unterstützen können. Die Arbeit hat sich also gelohnt. Schön, wenn das erkannt und auch von Außenstehenden honoriert wird.“

Ivica Maurović, Sprecher der Geschäftsführung bei GEALAN, ordnet den Gold-Award für den Kunststoff-Systemgeber ein: „Dieser Preis bestätigt, dass wir auf genau dem richtigen Weg sind: GEALAN will seinen Partnern maßgeschneiderte Lösungen anbieten. Wir fragen nach, wo wir noch besser werden können, um die Zusammenarbeit noch effizienter und komfortabler zu gestalten. Und das setzen wir dann um. Und: wir versuchen immer einen Schritt weiter zu denken, bereits Lösungen parat zu haben, die andere Unternehmen noch gar nicht sehen. Der ARCHITECTS´ DARLING® -Award 2020 zeigt mir ganz deutlich, wie innovativ und fortschrittlich wir denken und arbeiten. Und welch tollen Job die Kolleginnen und Kollegen machen.“



Frei planen, Realisierung vorab überprüfbar, kostenlos

Was zeichnet GEALANs Gold-Lösung aus, wenn es um die visuelle 3D-Modellierung von Fenstern und Türen in Gebäuden geht? Beim BIM-Angebot von GEALAN ist eine realistische Simulation mit aktuellen Produkten in verschiedenen Detailstufen möglich. Dafür stehen zum einen vorgegebene, zum anderen aber auch in Art und Form frei planbare Fenster- und Tür-Elemente zur Verfügung. Die Daten der 3D-Modelle sind zudem in der Größe optimiert, um jederzeit flüssige Anwendungen zu gewährleisten. Und damit der Architekt bei der Ausschreibung keine Überraschung erlebt: Die technische Realisierbarkeit des gewünschten Projektes ist mit der GEALAN-Lösung bereits vorab prüfbar.



Weitere nützliche Funktionen werden folgen

Die Auszeichnung mit dem ARCHITECTS´ DARLING® -Award in Gold soll aber nur ein Zwischenschritt sein: „Wir ruhen uns nicht auf unseren Lorbeeren aus. Unser BIM-Angebot wird noch besser werden!“, verspricht Özkan Arslan. „Seien Sie gespannt. Es werden künftig noch einige Funktionen mit erheblichem Mehrwert für unsere Partner dazukommen.“

Insgesamt wurden beim ARCHITECTS´ DARLING®-Award 2020 fast 200 Hersteller aus der Bauindustrie bewertet. Die Gewinner wurden bei der aktuellen zehnten Ausgabe erstmals im Rahmen einer Online-Veranstaltung bekannt gegeben.



Weitere Informationen:

GEALAN Fenster-Systeme GmbH

Hofer Straße 80

95145 Oberkotzau

https://www.gealan.de











Özkan Arslan, Head of Building Information Modeling bei GEALAN, war maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der preisgekrönten BIM-Software beteiligt.







Architekten können mit der GEALAN-Lösung Fenster jeglicher Form und Art in die geplanten Gebäude einsetzen.







Auch die Außensicht der Gebäude lässt sich per GEALAN-Software inklusive der simulierten Fenster und Türen darstellen.







Einzelne Elemente lassen sich in verschiedenen Detaillierungsgraden betrachten und bearbeiten.