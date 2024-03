Alles rund um die Tür (03/28/2024 09:24:40 AM) Komplettsortiment Roto "Door" für jede Hauseingangstür



Leinfelden-Echterdingen – Türenhersteller weltweit finden im "Door”-Portfolio der Roto Frank Fenster- und Türtechnologie GmbH ein Komplettsortiment für Außentüren aus Kunststoff, Holz und Aluminium. Haustürbänder, Mehrfachverriegelungen, Bodenschwellen und Deventer-Türdichtungen lassen sich als Systemkomponenten exakt aufeinander abstimmen und bieten auf diese Weise optimalen Bedienkomfort und Einbruchschutz sowie Schall- und Wärmedämmung.

Durch das Expertenteam "Door Innovation" hat der Türtechnologiespezialist sein Produktportfolio in den vergangenen Monaten weiter vorangetrieben und seine ganzheitliche Lösungskompetenz rund um die Eingangstür erneut ausgebaut. Das Ergebnis sind neue Türbänder im Programm "Roto Solid" und neue Verriegelungen im Programm "Roto Safe". Der Fachöffentlichkeit erstmals vorgestellt wurden sie in verschiedenen Gebäudetypen der "Roto City" auf der "Fensterbau Frontale". Alle Messe-Exponate sind seither auch in der virtuellen "Roto City" zu sehen.

Türbandvielfalt "Roto Solid”

Mit Aufschraub-, Rollen- und verdeckt liegenden Bändern bietet Roto passende Produkte für unterschiedliche technische Anforderungen und Designs. Große Verstellwege erleichtern die in der Praxis erforderliche individuelle Anpassung bei der Montage. Die Vielfalt der Farben bzw. metallischen Oberflächen der Türbänder unterstützt die Individualität jeder Eingangstür.



Rollenbänder für alle Rahmenmaterialien

"Solid B"-Rollenbänder sind sowohl für Türen mit flügelüberdeckender Füllung als auch mit Einsatzfüllung geeignet und für alle Rahmenmaterialien verfügbar. Die Bandfamilie für Türen aus Kunststoff und Holz umfasst zwei- und dreiteilige Rollenbänder mit einem Durchmesser von 18 und 22 mm. Letztere sind RC 2-fähig. Alle Rollenbänder lassen sich wahlweise im Falz oder im Überschlag montieren und sind auch für Aluminiumtüren mit 16 mm Beschlagnut geeignet. Das Portfolio für Türen aus Aluminium wurde durch die Klemmbänder "Solid B | 224 A" (zweiteilig) und "Solid B | 324 A" (dreiteilig) erweitert. Je nach Ausführung können Flügelgewichte bis 160 kg realisiert werden.



Schlankes Banddesign

Allen Varianten gemeinsam sind technische und ästhetische Merkmale mit Mehrwert. Sowohl die zwei- als auch die dreiteiligen Bänder sind besonders schlank und in ihrer Form zurückhaltend designt. Die Oberflächen sind wertig, beständig und attraktiv. Da die Verstellmechanismen in der Bandrolle integriert sind, entsteht bei der Bandeinstellung weder eine Spaltbildung zwischen Flügel- und Rahmenband noch ein Achsversatz. Die hochwertige Optik der "Solid B"-Bänder bleibt erhalten.



Verdecktes Band in höchster Qualität

Viele namhafte Hersteller von Aluminiumtüren arbeiten mit dem RC 2-fähigen, verdeckt liegenden Band "Roto Solid C". Mit ihm können sowohl nach innen als auch nach außen öffnende Türen mit einem Flügelgewicht bis 140 kg gefertigt werden. Der Öffnungswinkel von maximal 110° sorgt für viel Bewegungsfreiraum im Eingangsbereich. Die dauerhaft zuverlässige Funktionsfähigkeit des "Solid C" ist zweifach geprüft: In Anlehnung an die DIN EN 1191 ist das Türband auf 400.000 Öffnungszyklen getestet und gewährleistet den Korrosionsschutz gemäß der höchsten Klasse 5 nach DIN EN 1670.



Optimiertes Höhenverstellmodul

Die "FixClick"-Funktion des "Solid C" reduziert den Arbeitsaufwand beim Einhängen des Flügels auf ein Minimum. Besonders geschätzt wird von Monteuren auch die schnelle Justierung der Höhe über einen zentralen Verstellpunkt. Die neueste Version des Höhenverstellmoduls überzeugt durch seine Form und die noch bessere optische Integration in das Gesamtbild der Aluminiumtür sowie eine vereinfachte Verarbeitung und Montage.



Modulare Verriegelungssysteme "Roto Safe"

Das auf alle Rahmenmaterialien abgestimmte Produktprogramm umfasst schlüssel- und drückerbetätigte Lösungen ebenso wie mechanisch-automatische Verriegelungssysteme mit zehnjähriger Funktionsgarantie und elektromechanische Türschlösser.



Gehobenen Komfort und Barrierefreiheit gewährleistet das automatische Verriegeln ohne Schlüssel. Sowohl das mechanisch-automatische "Roto Safe A | Tandeo" als auch das elektromechanische "Roto Safe E | Eneo A" bieten diese Funktion. Beide verfügen im Standard über drei automatisch ausfahrende Sicherheitsschließpunkte. Der Riegel im Hauptschloss und die Automatikkraftkeile greifen gleichzeitig in die Rahmenteile ein und sind sofort rückdruckgesichert. Schon bei einer nur "zugeworfenen" Tür gilt deshalb voller Versicherungsschutz.



Automatisches Öffnen

Durch den leistungsstarken Motor der vormontierten Antriebseinheit entriegelt die elektromechanische Mehrfachverriegelung "Roto Safe E | Eneo A" die Tür auch automatisch. Der Motor sorgt für eine sehr kurze Entriegelungszeit und arbeitet dabei besonders leise und schnell. Sein Plug & Play-Anschluss erleichtert den Einbau.



Funktionsdoppel leicht gemacht

Hersteller, die die mechanisch-automatische Verriegelung "Tandeo" im Lager führen, können ihren Kunden jetzt flexibel deren Upgrade auf ein elektromechanisches Türschloss anbieten. Das "Tandeo Upgrade-Kit" ist eine separate Antriebseinheit für die elektromechanische

Entriegelung von Haustüren. Durch ihren Plug&Play-Anschluss lässt sich die Antriebseinheit sehr einfach mit der mechanisch-automatischen Mehrfachverriegelung "Roto Safe A | Tandeo" verbinden. Die automatische Justierung der Antriebseinheit wird nach dem Einbau über einen Mikrotaster aktiviert. Mit einer Kalibrierfahrt prüft die Einheit selbst, wie sie sich einstellen muss, damit sie zur vorhandenen Mechanik passt.



Wahlweise elektronisch

Als optimale Ergänzung für die elektromechanische Mehrfachverriegelung "Eneo A" gilt das Roto-Zutrittskontrollsystem "ZKS 4in1". Es vereint vier Öffnungsoptionen in einem Gerät und bewirkt die Türöffnung per Bluetooth über ein Mobiltelefon, Fingerscan, RFID oder Eingabe eines Zahlencodes.



Maximal effizient

Um die schlanke Logistik und Lagerführung der Türenhersteller bestmöglich zu unterstützen, setzt Roto auch im Türschloss-Segment "Roto Safe" auf die Baukastenstruktur. Der Beweis: Das Standardrahmenteil kann jetzt auch auf die neuen Mehrfachverriegelungen "Tandeo" und "Eneo A" angewendet werden. Insgesamt lässt sich das Rahmenteil dadurch mit fünf unterschiedlichen Zusatzverriegelungen kombinieren.



Neuheit für zweiflügelige Haustüren

Das Angebot der Rahmenteile wurde durch das RC 2-fähige "Stulpflügelgetriebe Standard" für Türen aus Holz und Kunststoff erweitert. Es kann bis zu einer Flügelfalzhöhe von 3.000 mm eingesetzt werden und ist mit allen Roto-Mehrfachverriegelungen kombinierbar. Angesichts des breiten Anwendungsspektrums spricht der Hersteller auch hier von einem modularen Baukasten für die minimale Lagerhaltung.



Ver- und Entriegelung des zweitöffnenden Flügels erfolgen ohne lästiges Bücken über einen seitlichen Hebel. Für mehr Sicherheit sorgt eine Fehlbedienungssperre. Diese verriegelt den erstöffnenden Flügel nur, wenn der seitliche Hebel des Stulpflügelgetriebes eingefahren ist und der Hauptriegel die Schubstange des zweitöffnenden Flügels blockiert.







Ob Neubau oder Sanierung: Nutzer wünschen sich komfortabel zu bedienende Türen, die ihre persönliche Vorstellung von gutem Design spiegeln, Energie sparen helfen und vor Einbrüchen schützen. Durch das Komplettsortiment Roto "Door" können Hersteller von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumhaustüren die Wünsche ihrer Kunden flexibel und vollumfänglich erfüllen.



Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie







Die abgebildete Aluminiumhaustür ist mit der elektromechanischen Mehrfachverriegelung "Roto Safe E | Eneo A" ausgestattet. Die verdeckten "Roto Solid C"-Bänder bleiben bei geschlossener Tür unsichtbar und unterstreichen das moderne Türdesign. Barrierefrei komfortabel kann die Tür durch das Zutrittskontrollsystem "ZKS 4in1" geöffnet werden.



Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie







Im Bild das neue "Stulpflügelgetriebe Standard", ebenfalls sichtbar die mechanisch-automatische Mehrfachverriegelung "Roto Safe A | Tandeo". Durch seine automatisch ausfahrenden Sicherheitsschließpunkte gilt das Türschloss bereits bei nur "zugeworfener" Tür versicherungsseitig als verriegelt. Die dreiteiligen Rollenbänder "Solid B | 318 P" tragen zuverlässig das Gewicht beider Flügel. Das Bodenschwellensystem "Roto Eifel" sorgt für hohe Dichtigkeit im unteren Türbereich und einen ebenso bequemen wie sicheren Übergang zwischen innen und außen.



Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie







Zur mechanisch-automatischen Mehrfachverriegelung "Roto Safe A | Tandeo" gibt es ab sofort ein "Upgrade-Kit". Die separate Antriebseinheit kann eingebaut werden, wenn Kunden den zusätzlichen Komfort einer automatischen Türöffnung wünschen. Das "Upgrade-Kit" bedeutet für Türenhersteller, die nur selten elektromechanische Verriegelungen benötigen, mehr Flexibilität bei schlanker Lagerführung.



Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie







Außen pflegeleichtes Aluminium, innen wohnliches Holz. Bei dieser Haustür stehen die Rollenbänder "Solid B | 322 P" tiefschwarz matt in spannendem Kontrast zur hellen Holzoberfläche. Die elektromechanische Mehrfachverriegelung "Roto Safe E | Eneo CC" verfügt über eine Komfortöffnung von innen. Die Türschwelle "Roto Eifel" mit "Wetterschenkel Design" ebenso wie Dichtungen von Deventer verbessern den Schutz vor Schlagregen, Zugluft und Wärmeverlusten.



Bild: Roto Fenster- und Türtechnologie