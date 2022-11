Vielfältige Möglichkeiten (11/14/2022 07:00:00 AM) Ventana erweitert das Produktprogramm im Bereich der Aluminium Faltanagen



Seit 2020 erweitern Faltanlagen aus Aluminium das Produktsortiment des Sonderfenster-Spezialisten aus Vreden und die Sparte wächst weiter. Denn vor allem in Bezug auf Elementgrößen und die Vielfalt der Öffnungsmöglichkeiten können die Aluminium Produkte punkten.

Neben den Aluminium Faltanlagen in den Systemen Schüco ASS 70 FD und ASS 80 FD HI, fertigt der Spezialist nun auch das neuste System aus dem Hause Schüco: die AS FD 75 und 90.HI.



Neue Generation der Falt-Schiebe-Systeme

Großflächige Schiebe- und Faltelemente sind vor allem bei Neubaufassaden im Trend – der Wunsch nach natürlicher Belüftung und der Verbindung zur Außenwelt ist seit geraumer Zeit präsent. Gerade Faltanlagen kommen diesem Wunsch perfekt nach und eröffnen neue Raumdimensionen durch ihre Öffnungsweiten und die Transparenz.

Und hier punktet auch das neue Schüco-System. Denn die Faltanlagen trumpfen nicht nur durch die schlankeren Profile auf, sondern setzen außerdem auf höhere Materialstärken und neuste Beschlagstechnik. Flügelhöhen von bis zu 3.000 mm in der 75er Bautiefe und bis zu 3.500 mm in der 90.HI sind möglich.



Auch das Schwellenkonzept des neuen Systems ist vielfältig. Vom umlaufenden Rahmen (71mm) über eine Schwelle mit 15 mm Anschlag bis hin zur niveaugleichen Schwelle (4mm), bieten sich den Kunden unterschiedliche Varianten. Durch die Einstellmöglichkeiten auf beiden Seiten vom Element, kann man einfach und bequem auf äußere Einflüsse reagieren. Auch bei der Altbausanierung und im Wintergartenbau spielen die großflächigen Elemente eine wichtige Rolle, vor allem, da auch die Wärmedämmung höchsten Anforderungen entspricht.



Bindeglied zwischen Systemhersteller und Verarbeiter

Ventana forciert den ständigen Austausch mit den Systemherstellern und Verarbeitern. „Unsere Kunden und Partner schätzen an uns vor allem die enge Zusammenarbeit und unsere Flexibilität. Wir durften nun als einer der ersten Kunden die neue Faltanlage im System AS FD 75 produzieren und sind froh, diese nun auch unseren Kunden anbieten zu können. Durch das neue System, können wir unter anderem unterschiedlichste Schemata produzieren und weitreichende Wünsche der Kunden erfüllen.“, so Daniel Lechtenberg, Leiter Vertrieb und Marketing.







Faltanlagen bieten großmögliche Öffnungsweiten und können zum Beispiel optimal im Wintergartenbau eingesetzt werden





Gemeinsam mit Schüco, hat Ventana bereits Ende Oktober die erste Faltanlage im System AS FD 75 gebaut.

Über Ventana Deutschland

Ventana Deutschland fertigt Sonderfenster und -türen aus Kunststoff und Aluminium. Das Sortiment umfasst Bögen, gebogene und kreisrunde Fenster ebenso wie Schrägfenster, Hebe-Schiebe-Türen, Faltanlagen und Haustüren. Damit ist Ventana europaweit der einzige Vollsortimenter des Fenstersonderbaus.

Das inhabergeführte Unternehmen beliefert Fenster- und Türenhersteller im ganzen Bundesgebiet, im angrenzenden Ausland und weltweit. Rund 250 Mitarbeiter verarbeiten auf einer Produktionsfläche von über 10.000 Quadratmetern die Profile und Beschläge aller führenden Systemgeber.

Dem Kunden im In- und Ausland wird durch individuelle Outsourcing-Konzepte die Möglichkeit gegeben, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren. Die Lieferung erfolgt europaweit mit eigenem Fuhrpark. Mit Produktionsstandorten in Deutschland, Polen und den USA und Vertriebsniederlassungen in Italien und Frankreich, ist die Ventana Gruppe der weltweit führende Zulieferer für Sonderfenster und -Türen aus Kunststoff.





Weitere Informationen:

Ventana Deutschland GmbH & CO. KG

Internet: www.ventana-deutschland.com