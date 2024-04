myGEZE Visu (04/24/2024 11:18:35 AM) Übersichtliches Gebäudemanagement – immer und überall



GEZE führt mit myGEZE Visu ein umfangreiches Visualisierungs-System für das Gebäudemanagement ein. Die Software kann zur Erweiterung von myGEZE Control als Visualisierungs- & Bedienoberfläche für alle angeschlossenen Produktsysteme verwendet werden. Das kompakte Gefahrenmanagementsystem bietet eine übersichtliche Darstellung und Kontrolle aller relevanten Informationen des Gebäudebetriebs. So kann sicher, schnell und korrekt reagiert werden und alles ist jederzeit unter Kontrolle.



Optimiert für myGEZE Control

Um jederzeit über alle Abläufe des Gebäudebetriebs informiert zu sein, bietet GEZE jetzt das Visualisierungs-System myGEZE Visu an. Mit seiner kompakten Anwendung ist myGEZE Visu das ideale System, wenn der Betrieb mit einer Gebäudeleittechnik nicht möglich oder nicht gewollt ist.

Optimiert ist myGEZE Visu zur Anbindung an die myGEZE Control Systeme. Die Konfigurationen dieser Controller lassen sich direkt ohne weitere Anpassungen in myGEZE Visu importieren. Zudem können auch weitere BACnet basierende Controllersysteme integriert werden. Parallel ist durch gleiche offene Kommunikationsstandards auch eine Verwendung als maßgeschneiderte Visualisierungsmöglichkeit ohne Integration in eine Gebäudeleittechnik möglich.



Zu jeder Zeit übersichtlich informiert

Mit myGEZE Visu können Daten und Informationen aus dem gesamten GEZE Produktportfolio nutzbar gemacht und Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik kann visualisiert und bedient werden, um die Gebäudeabläufe zu optimieren. myGEZE Visu verfügt über eine breite Palette an Bedieneinheiten, die vom professionellen Multi-Monitor-Leitstand über Desktop-Clients bis zu mobilen Geräten reichen. So hat beispielsweise ein Facility Manager bequem von seinem mobilen Arbeitsplatz aus alle Abläufe im Gebäude im Blick und kann den Nachtverschluss aller Türen und Fenster überprüfen.



Sicher, schnell und effizient

myGEZE Visu kombiniert aktuelle Statusinformationen in Grafiken, Tabellen und Texten mit Video-, Ton- und Bildinhalten. Eingehende Meldungen werden analysiert und besondere Ereignisse und Ereigniskombinationen führen zu individuell konfigurierbaren Alarmierungen. Damit liefert das System stets ein umfassendes Gesamtbild der Lage, das als Basis für Entscheidungen und Reaktionen genutzt werden kann. Die Sicherheit der Prozesse im Gebäudebetrieb können somit jederzeit gewährleistet werden.







Quelle GEZE GmbH

Vielfältig einsetzbar

Ein Feld, auf dem myGEZE Visu zum Einsatz kommt ist der RWS- und RWA-Bereich: In einem vordefinierten und intuitiv anpassbaren Alarmkonzept werden die Funktionsfähigkeit sowie Alarmmeldungen von angebundenen GEZE Produkten angezeigt. Das erlaubt schnelles und flexibles Eingreifen von überall.



Durch die Darstellung umfangreicher und granularer Systeminformationen kann mit myGEZE Visu, speziell im Bereich Antriebstechnik für Türen und Fenster, der Gebäudebetrieb optimiert werden. Ereignisse werden klar und übersichtlich visualisiert und sind von Sammelanzeigen bis zu detaillierten Meldungen durchgängig verfolgbar. So ist ein Überblick über die Funktionalität der Antriebstechnik jederzeit vollumfänglich gegeben und Stör- und Wartungsaufträge können abgeleitet werden.



myGEZE Visu ist in den Basispaketen Software und Hardware verfügbar. Bei dem Basispaket Software kann die Installation auf dem kundeneigenen System erfolgen. Durch ein modulares Lizenzmodell sind an den Kunden angepasste Systemgrößen verfügbar.





ÜBER GEZE

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis seit 160 Jahren herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.000 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.