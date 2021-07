Sicherheit bis ins Detail (07/27/2021 09:51:09 AM) Effektiver Schutz für Terrassentüren



Ob während der Urlaubszeit oder in den dunklen Wintermonaten – über das gesamte Jahr müssen Wohnhäuser vor unbefugtem Eindringen Fremder geschützt sein. Einbrecher suchen sich meist Schwachstellen am Haus wie Terrassentüren, die durch den Garten erreichbar, aber von der Straße aus kaum einsehbar sind. Aus diesem Grund müssen nicht bloß Haustür und Fenster einen hohen Sicherheitsstandard aufweisen, sondern auch die Terrassen- und Gartenzugänge. Wer hier bereits bei der Auswahl auf hochwertige Materialien und sichere Mechanismen setzt, macht es potenziellen Tätern schwer. Dennis Schneider, Geschäftsführer der SUNFLEX Aluminiumsysteme GmbH, erklärt, was einbruchssichere Terrassentüren und Glaselemente ausmacht.





Geschützt wohnen dank Mehrfach-Verriegelungen

Für die Sicherheit von Fenstern müssen Verglasung, Beschläge, Rahmen und Schließmechanismen bestens aufeinander abgestimmt sein. „Je nach Einsatzort im Haus kommen unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen in Frage“, erklärt Dennis Schneider. „Terrassentüren, die aus dem Garten leicht erreichbar sind, sollten auf jeden Fall die Widerstandsklasse RC2 aufweisen, um einen ausreichenden Schutz vor Einbrechern zu bieten.“ Diese Resistance Class 2 legt fest, dass verschlossene und verriegelte Fenster Eindringungsversuchen mit Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keil mindestens drei Minuten standhalten müssen. „Aus diesem Grund verbauen wir in unseren Falt-Schiebe-Systemen wie unserem SF75 Pilzkopf- und Flügelverriegelungen in Boden- und Deckenschienen sowie in den Rahmen der benachbarten Flügel. Alle Verriegelungs- und Beschlagteile liegen dabei verdeckt in den Profilen, was ein Herausschlagen der Stifte erschwert und zusätzlich optische Vorteile bietet“, so Schneider weiter. Zudem schützen innen liegende Sicherungsschrauben gegen das gewaltsame Herausschlagen der Scharnierstifte in den äußeren Bändern. Jedes System kann außerdem optional mit der patentierten Twin-Lock-Verriegelung für zusätzliche Einbruchsicherheit ausgestattet werden. Diese befestigt zwei Glaselemente unter dem Rahmen miteinander, was ein Aufhebeln der einzelnen Flügel weiter erschwert. Verschiedene Schloss- und Griffvarianten bieten vielfältigen Schutz für jeden Bedarf. Doch Dennis Schneider mahnt: „Es ist wichtig, immer daran zu denken, die integrierten Schlösser beim Verlassen des Hauses stets zu verriegeln, da Versicherungen ansonsten gegebenenfalls die Kosten nach einem Einbruch nicht übernehmen.“



Wohnliche Atmosphäre – aber sicher

Große Glasfronten bieten einen offenen, transparenten Blick ins Grüne und lassen gleichzeitig viel Licht ins Haus. Geöffnet ermöglichen sie einen schwellenlosen Übergang in den Garten, sollen aber im geschlossenen Zustand vor ungebetenen Gästen schützen. Deshalb ist auch die Wahl der Verglasung entscheidend. „Bei unseren verschiedenen Falt-Schiebe-Systemen wählen Kunden zwischen unterschiedlichen Glasstärken und Rahmenausführungen je nach Wunsch bezüglich Wärmedämmung und Sicherheit. Alle Systeme werden auch auf Regendichtheit, Widerstandsfähigkeit bei Windlast und Luftdurchlässigkeit geprüft, da uns neben dem Einbruchschutz auch eine detailgenaue Montage und somit ein qualitativ hochwertiger Verbund zwischen Fenster und Wand wichtig ist“, erklärt Schneider. Durch wartungsarme, nichtrostende und fehlbedienungssichere Beschlagteile nutzen die Elemente nicht ab und bieten langjährige Haltbarkeit. Die vielfältige Farbauswahl für die Rahmen und das schlanke Design machen die Systeme zu sicheren und optisch ansprechenden Hinguckern. Insbesondere Systemvarianten wie das SF55c oder SF75c mit hinterlüfteter Holzverkleidung auf der Innenseite sorgen für eine gemütliche und natürliche Wohnatmosphäre.

