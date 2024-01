Mit neuen Highlights auf der Fensterbau Frontale (01/10/2024 11:26:34 AM) DuoTherm ist erstmals als Messe-Aussteller dabei



Es ist eine Premiere für DuoTherm – und die kündigt der Komplettanbieter für Rollladen- und Sonnenschutzsysteme mit einem Paukenschlag an: Das Unternehmen aus Nettersheim-Zingsheim nimmt in diesem Jahr erstmals als Aussteller an der Fensterbau Frontale teil und präsentiert dort gleich mehrere Neuheiten.



Keine Frage: Für die diesjährige Fensterbau Frontale hat DuoTherm einiges im Gepäck – und das mittelständische Unternehmen sieht sich gut gewappnet für seinen ersten Auftritt als Austeller. Der Aufsatzkasten Thermo NB wurde komplett überarbeitet – DuoTherm bietet ihn künftig als Thermo NB 4.0 in verschiedenen Varianten an. Darüber hinaus gibt es zwei neue Absturzsicherungen und zudem mehrere neue elektrische Rollladenantriebe.



„Bevor wir Teil der StellaGroup wurden, waren wir zwar auch schon bundesweit im Einsatz, aber noch nicht flächendeckend bekannt", sagt DuoTherm-Vertriebsleiter Markus Bandt. „Nun möchten wir auf der führenden Branchenmesse ein größeres Fachpublikum von unserem vielseitigen Angebot überzeugen und freuen uns, als Aussteller mit dabei zu sein.“



Trend zu größeren Fensterflächen

Die wohl wichtigste Neuerung, die DuoTherm präsentieren wird, ist der überarbeitete Aufsatzkasten Thermo NB 4.0, der im Neubau zum Einsatz kommt. Seit jeher gewissermaßen das „Flaggschiff“ des Unternehmens, trägt der neue Thermo NB 4.0 den heutigen Anforderungen an die Korpushöhe von Rollladenkästen Rechnung: Künftig ist er wahlweise in einer Höhe von 25 cm oder 28 cm erhältlich anstatt wie bisher standardmäßig 30,8 cm. Bandt: „Damit passen wir uns modernen Mauerwerken an und können zugleich größere Elementhöhen realisieren. Auf diese Weise erfüllen wir den Anspruch, mehr Lichteinfall zu gewährleisten.“



Der neue Funkmotor S300D wird per Solarenergie angetrieben – was ihn zu einem weiteren Highlight mit einer Reihe von Vorteilen macht. Der Motor schaltet sich sowohl nach oben als auch unten automatisch ab. Zum

Auch die dritte Neuheit bei DuoTherm beruht auf dem Trend nach mehr Glas im Bau: Für bodentiefe Fenster bietet das Unternehmen künftig zwei neue Absturzsicherungen an: Einmal in Form eines Stabgeländers, einmal als Füllungsgeländer. Damit komplettiert DuoTherm sein Programm an Absturzsicherungen.



Halle 7 / Standnummer 7-137

Der Stand von DuoTherm befindet sich in Halle 7 und hat die Nummer 137. Neben den drei Neuheiten zeigt der Spezialist für Verschattungssysteme auf insgesamt rund 220 Quadratmetern und mittels verschiedener Einbausituationen auch weitere Produkte aus dem Sortiment. „Ob speziell konzipierte Produkte für den Neubau oder bei Sanierungen: Wir haben im Prinzip für jede Einbausituation eine passende Lösung“, versichert Vertriebsleiter Markus Bandt. „Es lohnt sich also, unseren Stand einmal zu besuchen.“





Über DuoTherm Rolladen GmbH

Als Komplettanbieter für Rollladen- und Sonnenschutzsysteme fertigt DuoTherm nach Maß PVC-Rollladen-Aufsatzelemente für Neu- und Altbau. Mit dem Thermo NB 4.0 bietet der Hersteller ein Kastensystem, das für alle Anforderungen im Neubau Lösungen ermöglicht. Darüber hinaus produziert DuoTherm Rollladenvorbauelemente sowie Zip-Screen-Anlagen, Alu- und PVC-Panzer. Optimierte Prozessketten und eine flexible Produktion ermöglichen es dem Hersteller, auch bei herausfordernden Projekten passende Lösungen zu finden. Als Partner der Fensterindustrie blickt das Unternehmen auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung zurück – sowohl in

der Zusammenarbeit mit Fachhändlern und Fensterbauern als auch in der Abwicklung von Großprojekten seiner Kunden. DuoTherm begleitet seine Kunden über alle Phasen des Bauprojekts hinweg. Das 1998 gegründete Unternehmen ist seit 2020 Teil der französischen StellaGroup. An den drei deutschen Standorten Nettersheim-Zingsheim, Herborn und Ahaus wirken rund 250 Mitarbeiter am Erfolg des Unternehmens mit.







