ISO-CONNECT INSIDE und OUTSIDE CL – Fensteranschlussfolien mit maximaler Performance



ISO-Chemie hat ihr Sortiment an Fensteranschlussfolien erweitert. ISO-CONNECT INSIDE und OUTSIDE CL heißen die leistungsstarken neuen Abdichtungslösungen. Mit den auf maximale Klebeleistung getrimmten Spezialfolien können Anschlussfugen bei Fenstern, Türen und Paneelen zuverlässig abgedichtet werden.



Selbst starke Bauteilbewegungen können mit den extrem dehnfähigen und zugleich sehr reißfesten Fensteranschlussfolien dauerhaft ausgleichen werden. Gleichzeitig wird die Haftung zum Untergrund durch eine maximierte Klebeleistung sicher gewährleistet. Die flexiblen Folien bestehen aus einem anpassungsfähigen weichen Kunststoffvlies und sind gut überputz-, überstreich- und überklebbar.



Vollflächige Selbstklebung mit extremer Haftung erleichtert die Montage

Die Fenstermontage geht mit ISO-CONNECT INSIDE und OUTSIDE CL sehr leicht und schnell. Denn die neuen Folien sind einseitig vollflächig selbstklebend mit geteiltem Liner hergestellt. Durch die komplette Selbstklebung können die Fensterfolien ganz ohne Montagekleber einfach am Rahmenprofil und am Mauerwerk fixiert werden. Wenn das Trennpapier vom Selbstklebestreifen entfernt ist, wird die Folie angelegt, angedrückt und mit einer Rolle angewalzt – fertig!

Durch die extreme Klebekraft halten die Folien auf fast jedem Untergrund auch ohne Vorprimern.



Vormontage in der Werkstatt

Zur Montageunterstützung ist die Innenfolie auf der Vliesseite zusätzlich mit einem Selbstklebestreifen ausgestattet. So kann die Folie auch direkt am Fensterrahmen fixiert und bereits in der Werkstatt vormontiert werden. Ein weiterer Montagevorteil liegt in der Materialbeschaffenheit. Die Abdichtungsfolien haben eine sehr geringe Eigensteifigkeit und lassen sich so auch bei verwinkelten Konstruktionen einfach und exakt anbringen.







Durch vollflächige Selbstklebung einfache Montage von ISO-CONNECT OUTSIDE CL







Einfache Vormontage am Fensterrahmen mit ISO-CONNECT INSIDE CL





Fotos: ISO-Chemie GmbH

© 2021 ISO-Chemie GmbH Lange Freibewitterungszeit & hohe Schlagregendichtheit

An der Gebäudeaußenhülle wird ISO-CONNECT OUTSIDE CL als Witterungsschutz eingesetzt. Die Vliesfolie ist mit 1.050 Pa außerordentlich schlagregendicht und wasserundurchlässig. Durch das dampfdiffusionsoffene Material kann Feuchtigkeit aus der Fuge nach außen transportiert werden und die Fuge trocken halten. Zudem verfügt die Außenfolie mit einer UV-Stabilität von bis zu einem Jahr über eine sehr lange Freibewitterungszeit. Wenn Fugen während der Bauphase längere Zeit Wettereinflüssen ausgesetzt sind, bedeutet das mehr Sicherheit bei der Auftragsabwicklung. Ergänzend zu den typischen Prüfungen einer Außenfolie für Fenster und Türen, wurde auch eine Prüfung auf Wasserdichtheit durchgeführt und mit 2.000 Pa, also 200 mm Wassersäule, erfolgreich bestanden.



Niedrige a-Werte – wichtig beim Blower-Door-Test!

ISO-CONNECT INSIDE CL wird im Innenbereich von Gebäuden zur luft- und winddichten Abdichtung von Fensteranschlussfugen eingesetzt. Das dampfdiffusionshemmende Material sorgt für eine zuverlässige Trennung von Raum- und Außenklima. Die hohe Luftdichtheit der Folie und der damit verbundene niedrige a-Wert, sorgen vor allem bei Gebäuden, die einem Blower-Door-Test unterzogen werden, für eine sehr niedrige n50-Zahl, welche die Luftwechselrate angibt.



Die abgestimmten sd-Werte der beiden Folien sorgen durch ein sehr ausgewogenes Verhältnis für einen guten Austrocknungseffekt in der Fuge, ganz nach dem Prinzip „innen dichter als außen“. Beide Abdichtungsprodukte sind in Rollenlängen von 30 Metern und in Breiten von 70 - 350 mm verfügbar.



Garantie für GEG- und normkonforme Folien

Die Fensteranschlussfolien entsprechen den Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG sowie den Empfehlungen des RAL „Leitfaden zur Montage“. Als zusätzliche Sicherheit gibt ISO-Chemie eine Funktionsgarantie von 10 Jahren und bürgt damit für die hohe Produktqualität. Die physikalischen und technischen Eigenschaften von ISO-CONNECT INSIDE und OUTSIDE CL sind nicht nur auf die feuchtetechnischen Vorgaben der DIN 4108, sondern auch auf internationale Vorgaben der SIA und ÖNORM B5320 abgestimmt.



Support von den ISO-BAUBERATERN

Bei der Detailplanung und Fragen zum Einbau bietet ISO-Chemie Planern, Architekten und Verarbeitern professionelle Unterstützung durch das Expertenteam „ISO-BAUBERATER“. Der Service beinhaltet auch Baustellenbegutachtungen, Materialempfehlungen und Einweisungen auf der Baustelle.



Weitere Informationen finden Sie unter: iso-chemie.de/fensteranschlussfolien