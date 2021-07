Wachstum im Außendienst (07/06/2021 08:00:00 AM) TS-Aluminium stärkt Außendienst in Bayern



Torsten Betker (42) ist seit Juni neuer Außendienstmitarbeiter bei TS-Aluminium. Mit ihm gewinnt das Unternehmen einen gelernten Glasermeister mit rund 20 Jahren Erfahrung im Handwerk, zuletzt als Betriebsleiter. Seine Kenntnisse setzt er ab sofort in der Kundenberatung ein. Dazu zählt auch die Einweisung in die Montage von Profilsystemen.



Mit Betker verstärkt TS-Aluminium sein Team im Außendienst und reagiert damit auf die starke Nachfrage an „Outdoor Living“-Konzepten wie Sommer- und Wintergärten. Durch die erfolgreiche Entwicklung des Standortes Bayern sind nun insgesamt elf Fachberater für TS-Aluminium im Einsatz.











Mit Torsten Betker als neuen Außendienstmitarbeiter baut TS-Aluminium den Vertrieb aus.



Bild:

TS-Aluminium-Profilsysteme GmbH & Co. KG