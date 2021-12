Weinor erhält Corporate Health Award 2021 – "Exzellenz" (12/13/2021 01:06:12 PM) "Vorbild der deutschen Arbeitgeberlandschaft"



Weinor, der Kölner Spezialist für Sonnen- und Wetterschutzsysteme, wurde mit dem Corporate Health Award "Exzellenz" im Bereich "Produk-tion/Verarbeitende Industrie – Mittelstand" ausgezeichnet. Dabei punktete das Unternehmen allem voran mit seinem vorbildlichen Konzept im Bereich Gesundheitsmanagement, mit dem es sich gegen zahlreiche Mitbewerber durchsetzen konnte.



Als Unternehmen mit einem herausragenden Gesundheitsmanagement hat sich Weinor beim Corporate Health Award etabliert und wurde dafür mit dem Siegel "Exzellenz" ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert auf einem erfolgreich absolvierten Audit und wird gemeinsam vom Marktforschungsinstitut EuPD Research und der Wirtschaftszeitung Handelsblatt verliehen. Das Unternehmen erhielt den Award für seinen außergewöhnlichen Einsatz in Hinblick auf die Gesundheit und eine ausgewogene Work-Life-Balance seiner Mitarbeitenden.



Im Jahr 2021 stellten sich 354 Bewerber dem anspruchsvollen wissenschaft-lichen Auswahlverfahren, 105 von ihnen erhielten die begehrte Auszeichnung. Weinor überzeugte in der Branche "Produktion/Verarbeitende Industrie". Der Award wird jährlich für ein hervorragendes betriebliches Gesundheitsmanage-ment verliehen und ist in Deutschland die renommierteste Auszeichnung in diesem Bereich.



Gesundheitsmanagement als gelebtes System

Besonders lobend erwähnt wurde von den Veranstaltern des Awards, dass Corporate Health Management bei Weinor nicht nur eine Begrifflichkeit ist,





sondern ein gelebtes System. "Daher freuen wir uns, dass sich die Weinor GmbH & Co. KG in diesem Jahr in der Exzellenzklasse als Vorbild der deutschen Arbeitgeberlandschaft etablieren konnte," so Steffen Klink, Leiter des Corporate Health Awards. Zusammen mit den anderen Award-Gewinnern sei Weinor ein Vorreiter für sozial nachhaltige Organisationen, die in diesem herausfordernden Jahr eine besondere Verantwortung für Ihre Mitarbeitenden übernommen haben.



Das Wohl der Mitarbeitenden im Fokus

Im zweiten Jahr in Folge stellte sich Weinor auch 2021 den pandemiebedingt gewaltigen wirtschaftlichen und personellen Aufgaben. Durch ein konsequentes und transparentes Sicherheits- und Hygienekonzept profitierten die Mitarbeitenden von umfassenden Schutzmaßnahmen – zum Beispiel durch Impfungen und kostenfreie Corona-Tests.



Schon seit langem können Weinor-Beschäftigte aus einem reichhaltigen Gesundheits- und Sportangebot schöpfen – auch wenn 2021 coronabedingt einige Maßnahmen ausgesetzt werden mussten. Sie umfassen sportliche Aktivitäten wie gemeinsame Lauftreffs ebenso wie die kostenfreie Nutzung eines Fitnessstudios. Weitere gesundheitserhaltende und präventive Maßnahmen reichen von der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung mit höhenverstellbaren Tischen über regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen bis hin zur Unterstützung bei Stressbewältigung.



"Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unseres Gesundheitsmanagements durch den Corporate Health Award," so Weinor-Personalleiter Wolfgang Fäßle. Der Award bestätigt eindrucksvoll, dass Weinor-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter Maßnahmen von außerordentlicher Qualität in Anspruch nehmen können. Auch künftig werden wir uns für ein gesundes Miteinander einsetzen, damit sich unsere Beschäftigten wie bisher optimal im Unternehmen aufgehoben fühlen."





Weitere Informationen:

Weinor GmbH & Co. KG

Mathias-Brüggen-Str. 110

50829 Köln

weinor.de







Hochkarätige Auszeichnung: Das Siegel für herausragendes

Engagement im Gesundheitsmanagement



Bild: EUPD Research/Handelsblatt











Stolzes Gewinner-Team (v. links): die Weinor Gesundheitsmanager Marco Constabel und Anne Hilliges sowie Geschäftsführer Thilo Weiermann



Foto: weinor GmbH & Co. KG