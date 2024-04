Stellenangebot Position:

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) Region:

Süddeutschland Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Wir suchen einen Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) für unseren Vertrieb Fachhandel.



Dabei umfasst Ihr Aufgabengebiet: Regionale Verkaufsverantwortung für hochwertige RAL-geprüfte Fenster- und Türenprodukte

Eigenverantwortliche Betreuung des vorhandenen Kundenstamms

Akquisition von Neukunden

Repräsentant des Unternehmens beim Kunden und auf Fachmessen

Marktbeobachtung und -analyse sowie Entwicklung neuer Umsatzchancen

Gewissenhaftes Arbeiten nach Zielvorgaben und regelmäßige Berichtserstattung

Ihr Profil: Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische und/oder technische Ausbildung

Sie haben bereits Erfahrung im Verkaufsaußendienst in der Fensterbranche und fühlen sich dort wohl

Sie denken und arbeiten kundenorientiert sowie unternehmerisch und haben ein sicheres Auftreten

Sie besitzen sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Sie sind begeisterungsfähig für digitale Innovationen und unterstützen die Digitalisierung im Unternehmen

Mit Microsoft 365 gehen Sie sicher um

Ihr Wohnort liegt im Vertriebsgebiet und Sie besitzen gute Kenntnisse in Ihrem regionalen Markt

Wir bieten: eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten

ein angenehmes Betriebsklima und eine aussichtsreiche Perspektive für Ihre weitere berufliche Entwicklung

Firmenfahrzeug auch zur privaten Nutzung, Kommunikationsausstattung und eine attraktive, leistungsorientierte Entlohnung

Einarbeitung und Unterstützung durch unsere erfahrenen Kollegen

Ein Jobbike, Mitarbeiterrabatte namhafter Unternehmen sowie Events & Incentives runden unser Angebot ab



Wenn Sie sich in dieser verantwortungsvollen Position sehen, dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.





Als mittelständisches Unternehmen fertigen wir RAL-geprüfte Fenster, Türen und Schiebeanlagen auf dem neuesten Stand der Fertigungstechnik und strengen Qualitätsrichtlinien in Wittlich-Wengerohr. Bereits seit 1985 gehören wir zu den führenden Fenster- und Haustürherstellern und beliefern unsere Handelspartner deutschlandweit und im Ausland. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter helmut-meeth.com.



Bewerbungen (inkl. Gehaltsvorstellung und frühester Eintrittstermin) senden Sie bitte digital an Daniela Meeth: jobs@helmut-meeth.com

Anschrift: HELMUT-MEETH® GmbH & Co. KG, Werkstraße, 54516 Wittlich



Informationen über unser Unternehmen finden Sie auf: www.helmut-meeth.com





Unternehmensprofil: Kontaktadresse: HELMUT MEETH® GmbH & Co. KG Industriegebiet Wengerohr, Werkstraße 54516 Wittlich Telefon: 06571 91580 e-Mail: jobs@helmut-meeth.com