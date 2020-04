Stellenangebot Position:

Montage Anstellungsart: Freie Mitarbeit Stellenbeschreibung: Für die Montage von Kunststoff-Fenstern bundesweit suchen wir zu sofort Leistungsstarke Montageunternehmen Trotz der aktuellen Situation produzieren und montieren wir weiter.

Wir haben kurzfristig Montageaufträge mit längeren Laufzeiten (ab 50 Fenster wöchentlich je Objekt) in der Fenstersanierung zu vergeben - aktuell im Raum Düsseldorf, Dortmund, Frankfurt und München. Wenn Sie dafür qualifiziert sind, mit hoher Qualität in bewohnten Wohnungen Fenster und Türen auszutauschen, dann suchen wir genau Sie für eine langfristige Zusammenarbeit. Wir bieten Ihnen eine professionelle und verlässliche technische Vorbereitung der Objekte. Alle Elemente sind mit konkreten Zuordnungen

gekennzeichnet. Die Tagestermine werden von uns verlässlich abgestimmt. Wir zahlen pünktlich wöchentlich nach erfolgter Montage. Wenn Sie für uns Fenster und Türen montieren wollen, dann bitten wir um Ihre aussagekräftige Kurzbewerbung. Unternehmensprofil:

Seit über 70 Jahren ist die Richert-Gruppe im fensterproduzierenden Gewerbe ein Begriff. Mit über zwei Millionen montierten Kunststoff-Fenstern gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Deutschland. Kontaktadresse: Richert-Gruppe GmbH Felix Fliehe Robert-Bosch-Str. 8 49134 Wallenhorst Telefon: 05407/855-153 Fax: 05407/855-298 e-Mail: felix.fliehe@richert-gruppe.com