Smart Building mit Hightech-Fassade (08/20/2020 07:00:00 AM) Cube Berlin – Doppelfassade mit smarter Sonnenschutzsteuerung



Hinter der glänzenden Fassade des Cube Berlin verbirgt sich Europas intelligentestes Bürogebäude. Einen wesentlichen Anteil an dem innovativen Smart Building-Konzept hat die vollverglaste Doppelfassade, die für das Cube Berlin mit technischen Sonnenschutzlösungen von Warema zu einem echten Hightech-Bauteil weiterentwickelt wurde.



Mit seiner skulpturalen Fassade ist das Cube Berlin ein echter Hingucker. Die prismenförmigen Glasflächen spiegeln die Umgebung und lassen das Gebäude ständig anders aussehen, je nach Blickwinkel, Wetter und Tageszeit. Hinter den vollverglasten Faltungen verbergen sich von außen nicht einsehbare Balkone und Ausgucke für die Mieter.



Cube Berlin wurde von dem Büroimmobilienspezialist CA Immo als Smart Commercial Building nach einem Entwurf von 3XN Architekten aus Kopenhagen errichtet. Der 42,5 m hohe Würfel beherbergt auf zehn Geschossebenen rund 17.500 Quadratmeter Büroflächen, die flexibel ausbaufähig sind und damit offen sind für alle Formen innovativen Bürolayouts. Aktivitätsbasiertes Arbeiten, dynamisches Büro, organisationsübergreifende Kommunikation, Mehrmieterbelegung: Das Cube Berlin bietet für alle modernen Arbeitsplatztrends die notwendige digitalisierte Umgebung wie Inhouse Navigation, das Tracking von Personen und Gegenständen oder Zugangskontrolle durch Personenerkennung.



Das Ziel des Smart Building-Konzepts ist die optimale Unterstützung durch intelligente Technologien. Die bahnbrechende Innovation an diesem Konzept ist die speziell für das Cube Berlin entwickelte KI (künstliche Intelligenz): Das sogenannte „Brain“ vernetzt die gesamte Gebäudetechnik und macht das Cube Berlin erst wirklich „smart“. Dafür wurden rund 3.800 Sensoren bzw. Beacons im Haus installiert. Durch die ständige Kommunikation der Systeme untereinander wird das Nutzerverhalten kontinuierlich analysiert und interpretiert. Auf diese Weise kann der Betrieb des Gebäudes fortlaufend optimiert werden. Das selbstlernende System erkennt Verbesserungsbedarf und macht Vorschläge, wie sich Räume zum Beispiel effizienter oder sinnvoller nutzen lassen.



Den Mietern steht für die selbständige Bedienung eine von Thing-it speziell für das Cube entwickelte App zur Verfügung, mit der sie Raumklima, Zugangsberechtigungen und Services steuern können. Per App werden auch die Parkplatzvergabe in der Tiefgarage und die Raumverteilung beim Desk Sharing gesteuert. Das Brain erkennt den Mitarbeiter über eine Bluetooth-Schnittstelle auf seinem Smartphone und kann ihm für jeden Arbeitsplatz die individuellen Raumklimaeinstellungen einstellen.



Smarter Sonnenschutz

Ein wesentlicher Baustein für die optimale Büronutzung ist die vollverglaste, hinterlüftete Doppelfassade mit ihrer spiegelnden Außenhaut. Sie garantiert nicht nur eine optimale Tageslichtausbeute, sondern erlaubt auch die natürliche Belüftung der Büroräume und schützt vor solarem Wärmeeintrag. Um das Aufheizen des Fassadenzwischenraums in den Sommermonaten zu verhindern, wurden in diesen intelligent gesteuerte Warema Raffstoren E 80 AF mit BAline Steuerung eingebaut, die mit den Mitarbeitern kommunizieren. Solange niemand im Raum ist, reagiert der Sonnenschutz vollautomatisch auf die Informationen der Messtechnik. Bei Präsenz erfolgt eine Behangfahrt bzw. Lamellennachführung jedoch erst nach Freigabe durch den Nutzer. Die Mitarbeiter im Raum erhalten dazu Nachrichten über die hausinterne App. Erst wenn der Nutzer einverstanden ist, erfolgt die Reaktion des Sonnenschutzes. „Mit diesen intelligenten Steuerungsmaßnahmen erreicht das Cube Berlin eine hohe Sonnenschutz-Akzeptanz der Nutzer,“ sagt Reimund Jessberger, bei Warema im Vertrieb von Smart Building Solutions tätig.



Bautafel

Objekt: Cube Berlin

Standort: Washington Platz, Berlin

Nutzung: Bürohaus

Nutzfläche:17.500 m²

Architekten: 3XN, Kopenhagen/Stockholm/New York/Sydney

Planung UG: Maedebach & Redeleit Architekten, Berlin

Tragwerksplaner: Remmel + Sattler Ingenieurgesellschaft, Frankfurt/Berlin

Fassadenplaner: DS-Plan, Stuttgart; TAW Weisse, Hamburg

Smart Building: CA Immo, Wien; Thing-it, Bad Homburg; Drees & Sommer, Stuttgart

Brandschutz: hhpberlin, Berlin

Gebäudetechnik: DS-Plan, Berlin/Frankfurt

Fassadenbauer: GIG Fassaden GmbH, Attnang-Puchheim/AT

Gebäudeautomation: Kieback&Peter GmbH & Co. KG, Berlin

Fertigstellung: Februar 2020

Sonnenschutz: Warema Raffstoren E 80 AF mit SMI Motor (1.259 Anlagen)

Raffstore-Steuerung: Warema BAline LONMCM und BAline MIO SMI 8I (120 Stück)



Copyright: Warema.



























Foto: Warema/Adam Mørk