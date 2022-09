Vuelta für Remco und Renson (09/12/2022 02:31:51 PM) Remco Evenepoel (22) hat letzten Sonntag mit seinem Sieg bei der Vuelta a España Geschichte geschrieben. Als er die Ziellinie in Madrid überquerte, bestätigte der talentierte Nachwuchsfahrer von Quick-Step Alpha Vinyl seine erstklassige Leistung bei La Doyenne in diesem Frühjahr. Renson ist stolz, Remco und seine Teamkollegen als Sponsor zu unterstützen.



Blick in die Geschichte

Mit Remco Evenepoel gewann erstmals seit 1978 wieder ein Belgier eine der großen Radrundfahrten. Der letzte Belgier, dem dies gelang, war Johan De Muynck beim Giro d‘Italia. Im Rahmen seines ersten Rundfahrttriumpfes glänzte der Fahrer von Quick-Step Alpha Vinyl auch bei seinem Zeitfahrsieg in Alicante und seinem Sieg auf dem Alto de Piornal. Auf der kurzen Liste der belgischen Vuelta-Gewinner folgt Evenepoel direkt auf die lebende Legende Freddy Maertens, der 1977 gleich 13 der 19 Etappen für sich entschied. Somit fuhr das junge Supertalent aus Schepdaal mit seinem Vuelta-Gesamtsieg direkt in die Geschichtsbücher. Und dank seiner Leistung rückte auch Renson ins internationale Rampenlicht.



Sport-Sponsoring

Renson tritt bereits seit 2013 als Radsponsor auf und möchte damit vor allem sein „Outdoor Living“ in den Blickpunkt rücken. Dank Sport-Sponsoring werden mehr Verbraucher auf die eleganten Terrassenüberdachungen aufmerksam, mit denen sich eine Terrasse das ganze Jahr über nutzen lässt. Neben der Partnerschaft mit dem Fußballverein Essevee Zulte Waregem wurde mit dem Radsport ein sehr populärer Sport gefunden, den Millionen von Menschen im In- und Ausland am Straßenrand oder von zu Hause aus verfolgen. Darüber hinaus sorgt die Internationalisierung der großen Rundfahrten, wie z. B. die Grand Départs der Tour de France im Ausland, der Auftakt des Giro d‘Italia in Ungarn und der Startschuss der diesjährigen Vuelta in den Niederlanden, für noch mehr Wirkung und Sichtbarkeit weltweit.



Einzigartige Erlebnisse

Mit seiner Präsenz im Umfeld des Spitzenteams einer großen Rundfahrt kann Renson seinen internationalen Kunden eine exklusive Erfahrung bieten. Im VIP-Fahrzeug erleben sie unvergessliche Momente, von denen sie noch Jahre später erzählen. Solche Erlebnisse führen zu einer einzigartigen Kundenbindung.



Wind im Rücken

Die durchgängige Positionierung des Renson Outdoor-Logos oben an der Hose, unterhalb des Rückens, wurde ganz bewusst gewählt. Diese Stelle ist nämlich beim Zeitfahren oder bei Berganstiegen besonders gut sichtbar. Als Zeitfahrspezialist und Kletterer wird Remco Evenepoel somit zum idealen Aushängeschild.



Der Traum von Gelb

Paul Renson (CEO der Renson Group): „Wir haben uns dem 5-Jahres-Plan von Patrick Lefevere angeschlossen mit dem Ziel, als belgisches Spitzenteam eine der großen Rundfahrten zu gewinnen. Dass uns das gleich im ersten Vertragsjahr gelungen ist, finde ich natürlich fantastisch. Nicht nur das Team hat gesiegt, sondern auch die Partner haben geschäftlich viel gewonnen. Bei den großen Rundfahrten entsteht auf internationaler Ebene die größte Sichtbarkeit. Jetzt träume ich davon, dass wir irgendwann auch auf den Champs Elysées in Gelb ins Ziel kommen.“





Weitere Informationen:

www.renson.eu









Fotos Wout Beel