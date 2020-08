Brandschutz Glashandbuch 2020 (08/25/2020 07:00:00 AM) Auch in diesem Jahr hat das Pilkington Brandschutzglas Team das Brandschutz Glashandbuch neu aufgelegt: Das bewährte Nachschlagewerk bietet wertvolle Informationen für Architekten, Planungsingenieure und Verarbeiter – und das seit mittlerweile 20 Jahren! Die Brandschutzgläser Pilkington Pyrostop®, Pilkington Pyrodur® und Pilkington Pyroclear® bieten optimalen Schutz und eine große Fülle an Gestaltungsmöglichkeiten mit Anwendungsoptionen in weltweit über 800 Systemkonstruktionen.



Transparente Brandschutzsysteme sind ein wesentlicher Bestandteil moderner Architektur und sollen sich neben der Erfüllung der geforderten Schutzziele des vorbeugenden Brandschutzes auch stilvoll in offene Raumkonzepte integrieren lassen. Unsere wartungsfreien Brandschutzglas-Produkte sind langlebig und erfüllen höchste Qualitätsansprüche. Dies wird vom Hersteller mit einer 10-Jahres-Garantie auf die optische Qualität von Pilkington Pyrostop® und Pilkington Pyrodur® bestätigt.

Aktuelle Informationen in komprimierter Form sind Grundlage für effektiv geplanten und korrekt ausgeführten transparenten Brandschutz, daher haben wir das Brandschutz Glashandbuch auch in diesem Jahr wieder aktualisiert.



Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick: Neue Schallschutzglasvarianten Pilkington Pyrostop® 30-27(37) SC Plus mit einem Rw -Wert von bis zu 51 dB als Zwei-/Dreifachisoliergläser für die Feuerwiderstandsklasse EI(F) 30

Aktualisierung und Erweiterung der verfügbaren Sonnenschutzbeschichtungen Pilkington Suncool™ für alle Feuerwiderstandsklassen

Neue EI(F) 60 Dachverglasung mit Pilkington Pyrostop® 60-401 als sog. Aufsatzkranz

Aktualisierung der allgemeinen Bauartgenehmigungen (vormals bauaufsichtliche Zulassungen) und Klassifikationsberichte; Aufnahme weiterer Feuerschutzabschlüsse gemäß Produktnorm EN 16034 in Kombination mit EN 14351-1 (Außentüren)

Das Brandschutz Glashandbuch 2020 ist kostenlos über den Bereich Brandschutzglas der Pilkington Deutschland AG erhältlich und kann per E-Mail unter brandschutz@nsg.com angefordert werden. Als PDF-Datei steht es unter www.pilkington.de/brandschutz zum Download zur Verfügung.





