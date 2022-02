Stellenangebot Position:

Vertriebsmitarbeiter im Außendienst (m/w/d) Region:

Berlin/Potsdam/Brandenburg/Magdeburg Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung:



Als solider, mittelständischer Großhändler beliefern wir unsere Fachhandelspartner seit Jahren mit gut eingeführten Markenprodukten im Bereich Fenster, Haustüren, Rollläden, Raffstore, Sonnen- und Insektenschutz. Als Nachfolge für unseren langjährigen Mitarbeiter suchen wir für den Großraum Berlin/Potsdam/Brandenburg/Magdeburg in Vollzeit einen engagierten, selbständig arbeitenden Fachberater im Außendienst (m/w/d)



Ihr Profil: Berufserfahrung im B2B-Vertrieb der Fensterbranche

Gute kaufmännische und technische Fachkenntnisse

Gute Kenntnisse MS-Office Anwendungen

Sicheres und überzeugendes Auftreten

Verhandlungsgeschick und Durchsetzungsvermögen

Kommunikations- und Kontaktstärke

Organisatorisches Geschick

Große Eigenmotivation

Ihre Aufgaben: Eigenverantwortliche Betreuung und Beratung des bestehenden Kundenstamms

Akquisition von Neukunden

Strategische Weiterentwicklung des Vertriebsgebietes

Enge Zusammenarbeit mit unserem Innendienst

Markt- und Wettbewerbsbeobachtung

Wir bieten: Eine verantwortungsvolle Position in der vertrieblichen Betreuung unseres etabliertesten Vertriebsgebietes

Mitarbeit in einem wachstumsorientierten Unternehmen

Langfristige Zukunftsperspektiven mit attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten

Vergütung mit Grundgehalt und Provision

Firmenfahrzeug, auch zur privaten Nutzung



Wenn Sie an dieser abwechslungsreichen Aufgabenstellung interessiert sind, dann senden Sie uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen, mit aktuellem Lichtbild und Ihrer Gehaltsvorstellung, an die folgende E-Mail-Adresse: b.oerke@favorit-fenster.de Unternehmensprofil: Kontaktadresse: FAVORIT-Fenster GmbH Frau Birgit Oerke Schulstraße 100 37647 Vahlbruch Telefon: 05535-9519712 Fax: 05535-9519721 e-Mail: b.oerke@favorit-fenster.de Internet: www.favorit-fenster.de