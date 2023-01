Stellenangebot Position:

Online Verkaufsberater für Fenster und Haustüren (m/w/d) Region:

Hamburg Klassifizierung:

Vertrieb Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Kommunikationstalent für wachstumsstarkes Unternehmen gesucht



Die JABS Gruppe ist Europas größter Hersteller von Fenstern und Türen. Wir decken die gesamte Wertschöpfungs-Kette von der Produktion von Türen und Fenstern nach individuellen Maßen bis zur Lieferung an den Endverbraucher ab. Unsere Erfolgsfaktoren sind die konsequent hohe Qualität bei gleichzeitig günstigen Preisen sowie die dezentrale Struktur und der Fokus auf den verbraucherorientierten Markt – so wird ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum geschaffen. Im Zuge der weiteren Expansion nach Deutschland bzw. der Weiterentwicklung des deutschen Standorts in Hamburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt überzeugende Persönlichkeiten als



Online Verkaufsberater für Fenster und Haustüren (m/w/d)



Ihre Aufgaben

Sie sind direkter Ansprechpartner (m/w/d) für Kunden und Interessenten (persönlich, telefonisch, via E-Mail und Chat).

Dabei agieren Sie in naher Zukunft auch als Kundenberater (m/w/d) im neuen Showroom.

Sie beraten Bestandskunden kompetent und festigen durch regelmäßige Gespräche die Kundenbindung.

Sie bringen Ideen und Vorschläge für die Weiterentwicklung sowie die Steigerung des Erfolgs ein.

Sie verantworten die Datenstammpflege im Bereich Ihrer Kunden sowie das Reklamationsmanagement.

Darüber arbeiten Sie eng mit der Zentrale sowie weiteren Abteilungen im Unternehmen zusammen.



Ihr Profil

Serviceorientiert und zielgerichtet.

Pünktlich und flexibel.

Selbstständiges Arbeiten, aber auch ein Teamplayer.

Sie haben Berufserfahrung im Vertrieb bzw. im Umgang mit Kunden.

Sie verfügen über eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und Dienstleistungs-orientierung.

Gute Englischkenntnisse (schriftlich und mündlich)sind für die Kommunikation mit Kollegen erforderlich.

Wir bieten Ihnen eine vielseitige Aufgabe in einem internationalen und wachsenden Umfeld und freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Wir bieten eine Vollzeitstelle von 40 Stunden pro Woche mit flexiblen Arbeitszeiten, mit viel Einfluss und der Möglichkeit, Ihren Alltag individuell zu gestalten.

Die Arbeitszeit wird von Montag bis Freitag von 09:00-21:00 verrichtet. Zusätzlich gibt es am Wochenende einen Abendchat, der in die reguläre Arbeitszeit fällt.





Vorteile



Großen Einfluss auf die eigene Karriere. Einmal im Monat führen wir 1:1-Gespräche, weil wir an das tiefere Entwicklungsgespräch mit Ihnen und Ihre Entwicklung im Fokus glauben.

Maßgeschneiderte Entwicklungspläne statt vorgegebene Karrierepfade.

Spar Training Academy – Zeit für professionelles Eintauchen.

Flexible Arbeitszeiten. Mit der Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten

Frühstücksarrangement.

Schöne Räumlichkeiten in zentraler Lage in Hamburg mit firmeneigenem Parkplatz.

Gute Rabattangebote

Kostenloser Kaffee und Sprudelwasser

Soziale Aktivitäten Unternehmensprofil: Kontaktadresse: Sparfenster GmbH Herr Heiko Ostendorf Telefon: e-Mail: Heiko.Ostendorf@sparfenster.de Internet: www.jabsgroup.com/career/open-jobs/customer-advisor-germany/e_77/