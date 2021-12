Produkt- und Serviceneuheiten für heroal Rollladen- und Sonnenschutzsysteme (12/21/2021 01:23:57 PM) Nur zu gerne hätte heroal seine Neuheiten aus dem Produkt- und Serviceportfolio für Rollladen- und Sonnenschutzsysteme auf der R+T 2022 in Stuttgart dem Fachpublikum präsentiert. Nichtsdestotrotz hat das Aluminium-Systemhaus spannende Neuigkeiten zu berichten, mit denen heroal in das neue Jahr startet.



Sonnenschutz zur Beschattung von Ecken

Eine innovative Neuheit ist die heroal VS Z Ecklösung, die auf dem bekannten Zip-Screen-System heroal VS Z basiert und aus zwei Textilscreens mit Zip-Führung an den Seiten und einer Seilführung im Eckbereich besteht. Die Besonderheit: Der Behang wird mit separaten Endleisten geführt, die beide in nur einer Seilführung verlaufen. So lassen sich die Screens auch unabhängig voneinander steuern und können variabel an den Stand der Sonne angepasst werden. Realisierbar sind Flächen von bis zu 9 Quadratmetern pro Textilscreen. Auch die Kombination mit Insektenschutztüren oder -spannrahmen ist möglich. Verfügbar ist die heroal VS Z Ecklösung ab Frühjahr 2022.



Klemmbarer Sonnenschutz

Auch der klemmbare Zip-Screen heroal VS Z EM, welcher auf der R+T digital 2021 mit dem R+T Innovationspreis Gold 2021 ausgezeichnet wurde, ist eines der Produkthighlights aus dem Bereich Sonnenschutz für das neue Jahr. Das System heroal VS Z EM überzeugt mit seiner besonders einfachen Montage durch Klemmhalter, die mit wenigen Handgriffen und ohne Spezialwerkzeug den Einbau aus dem Gebäudeinneren ermöglichen. Es eignet sich sowohl für Neubauten als auch für Bestandsimmobilien und stellt insbesondere für Mietobjekte oder Gebäude mit Denkmalschutz eine clevere Sonnenschutzlösung dar, denn sie kann bei Bedarf rückstandslos demontiert werden. heroal VS Z EM wird über einen integrierten Solarantrieb angetrieben, kann bei Bedarf über eine zusätzliche Schnittstelle geladen werden und wird per Wandtaster oder Funkfernbedienung gesteuert. Erhältlich ist das System als Systemware oder vorkonfektioniertes heroal Ready Fertigelement ab Frühjahr 2022.



Sonnenschutz in die Fassade integriert

Um Gebäudehüllen wie aus einem Guss zu realisieren und von der hohen Systemkompatibilität der heroal Systeme zu profitieren, können die Sonnenschutzsysteme von heroal vollständig, teilweise oder vorgesetzt in das Fassadensystem heroal C 50 integriert werden. Neu ab Frühjahr 2022: Künftig kann das Zip-Screen-System heroal VS Z mit der besonders schmalen 25-Millimeter-Führungsschiene auf Pfosten-Riegel-Systeme mit einer Ansichtsbreite von 50 Millimetern wie dem Fassadensystem heroal C 50 montiert werden.



Sonnenschutz für das Terrassendach

Zur Beschattung überdachter Terrassenbereiche hat heroal die Möglichkeiten zur Beschattung von Terrassenüberdachungen ausgebaut. Für effektiven Sonnen- und Hitzeschutz sowie Schutz vor Wind und Insekten kann das Terrassendachsystem heroal OR mit der Horizontalmarkise heroal HS und der Vertikalmarkise heroal VS Z OR kombiniert werden.



Die heroal VS Z Ecklösung sorgt für Zip-geführten Sonnenschutz an Ganzglasecken mit nur einer einzigen Seilführung. © heroal





Dank der einfachen klemmbaren Montage eignet sich der heroal VS Z EM überall dort, wo eine Montage ohne Bohrungen erforderlich ist – zum Beispiel in Mietwohnungen oder denkmalgeschützten Gebäuden. © heroal







Die neue WLAN-Rollladensteuerung heroal Connect RS schafft größtmöglichen Komfort, verbessert die Sicherheit und sorgt für eine höhere Energieeffizienz. © heroal Seit kurzem kann die Horizontalmarkise heroal HS auch auf Überdachungen anderer Hersteller montiert werden. Darüber hinaus sind nun auch gekoppelte Anlagen möglich und die maximale Elementfläche einteiliger Anlagen wurde von 15 auf 21 Quadratmeter erhöht. Außerdem wurde mit dem Hersteller Somfy die Auswahl integrierbarer Motoren erweitert.

Bei der Vertikalmarkise heroal VS Z OR wurden konstruktive Anpassungen vorgenommen, um die Montage schneller und effizienter zu gestalten.



Smarte Steuerung für Rollläden und Sonnenschutz

Neu ist darüber hinaus die WLAN-Rollladensteuerung heroal Connect RS, mit der Rollläden und Sonnenschutz per heroal Connect App oder Sprachbefehl smart gesteuert werden können. Die Rollladensteuerung erfolgt per WLAN, indem das WLAN-Modul mit einem vorhandenen Heimnetzwerk (WLAN-Router) verbunden wird. Dank WLAN-Funkprotokoll arbeitet die Rollladensteuerung heroal Connect RS autonom. So werden keine zusätzlichen Gateways, Smart-Home-Zentralen oder Adapter benötigt.



Alle Neuheiten aus dem Produkt- und Serviceportfolio wird heroal in 2022 in Form von digitalen Veranstaltungen sowie Präsenzveranstaltungen (sofern diese unter Einhaltung der gültigen Corona-Präventivmaßnahmen durchführbar sind) vorstellen. Darüber hinaus plant heroal eine Teilnahme an der nächsten R+T in 2024 derzeit fest ein.





heroal - das Aluminium-Systemhaus

Als Hersteller von Aluminium-Systemlösungen für Rollläden, Sonnenschutz, Rolltore, Fenster, Türen, Schiebetüren, Fassaden und Überdachungen zählt heroal international zu den Marktführern. Am Hauptsitz in Verl, Deutschland, sowie Standorten in Europa und Nordamerika beschäftigt das 1874 gegründete Familienunternehmen über 800 Mitarbeiter und ist weltweit am Bau nachhaltiger Gebäude im Wohn- und Objektbau beteiligt. Der Fokus liegt für heroal dabei auf innovativen und hochwertigen Gesamtlösungen für Verarbeiter, Architekten, Planer, Investoren und Bauherren, die sich durch erstklassige Qualität, branchenführende Individualisierungsmöglichkeiten sowie Beratungs- und Serviceleistungen in jeder Phase des Gebäudelebenszyklus auszeichnen. heroal Systeme werden in Deutschland entwickelt und gefertigt.



Weitere Informationen unter www.heroal.de.