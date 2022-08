FUHR – neue Optionen mit neuer Website (08/15/2022 09:44:50 AM) FUHR erschließt neue Optionen. Mit einer komplett überarbeiteten Website.



Wer ab sofort gezielt nach FUHR im Internet sucht oder sich über Verriegelungslösungen informieren möchte, trifft auf die neu gestaltete Unternehmenswebsite des Spezialisten für Verriegelungslösungen. Schnell wird deutlich, dass die Marke FUHR hier allen eine echte Orientierung bietet, die sich mit dem Thema moderne, innovative Türsicherheit beschäftigen oder nach konkreten Lösungen suchen.



Der neue Internettauftritt unter der bekannten Adresse www.fuhr.de präsentiert das Unternehmen sympathisch mit einem Mix aus Emotionalität, Sachlichkeit und mit vielfältigen Produkt- und Lösungsangeboten. Auch Einblicke in das Unternehmen und seine Philosophie kommen nicht zu kurz. Die Website wurde unter den Gesichtspunkten des Responsive-Design sowohl inhaltlich als auch optisch komplett neu aufgesetzt. „Eine besondere Herausforderung bei der Konzeption stellte eine nutzerfreundliche Präsentation des breiten Produktportfolios und der damit verbundenen Vielzahl von Lösungen für die unterschiedlichsten Ansprüche und Anforderungen dar. Unser Ziel war es, eine gelungene Balance von Informationsbreite und Informationstiefe zu finden, die konsequent auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der FUHR Zielgruppen ausgerichtet ist“, so Andrea Banning, Marketingleiterin von FUHR, die das Projekt federführend verantwortete.



Mit Qualität informieren, präsentieren, überzeugen.

Besucher finden schnell und übersichtlich aufbereitet alle relevanten Informationen zu den einzelnen Schlossvarianten, dem passenden Zubehör bis hin zu Kombinationsmöglichkeiten für den Einsatz der erfolgreichen, werkstoffbezogenen Systemlösungen. Die durchgängig schlüssige Struktur erlaubt eine angenehm einfache Navigation durch die FUHR Produkt- und Themenwelt für innovative Türsicherheit. Das gilt auch für die zahlreichen Möglichkeiten, Produkte interaktiv zu erfahren, um sich detailreich über Anwendungsmöglichkeiten und Produktvorteile zu informieren.









FUHR formuliert prägnant seine Kernbotschaft: Leidenschaft für Schlösser. Diese Leidenschaft zeigt sich auch in der modernen Anmutung der vielschichtigen Website. Die Liebe zum Detail drückt sich in den umfassenden Informationen und der Themenaufbereitung aus.





Das FUHR Produktprogramm überzeugt durch seine lückenlose Einsatz- und Anwendungsvielfalt bei jeder Anforderung. Konkrete Beispiele sind informativ und praxisnah aufbereitet. Auch interessierte Endanwender erhalten einen schnellen und verständlichen Überblick der Leistungen und Vorteile, die Ihnen FUHR Produkte bieten. Zahlreiche Anwendungsbeispiele sowie Hinweise auf Händler- bzw. Fachpartner runden das Informationsangebot schlüssig ab.



Allen Zielgruppen steht darüber hinaus die inhaltlich und optisch neu strukturierte Mediathek inklusive Download-Bereich zur Verfügung. Dort finden Nutzer zahlreiche Produktvideos, die prägnant über Produkte, deren Anwendung und Technik informieren. Darüber hinaus finden Interessierte dort Broschüren, Montageanleitungen, technische Produktinformationen, Leistungserklärungen und Zertifikate. Selbstverständlich auch alle notwendigen Ansprechpartner – denn für FUHR ist der persönliche Kontakt und eine kompetente Beratung der zentrale Baustein für die Kundenzufriedenheit.





Facelift beim Markendesign für neue Impulse

Der neue Internetauftritt markiert auch den Startpunkt für weitere Kommunikationsaktivitäten, deren Anfang das überarbeitete Markenlogo darstellt. Marketingleiterin Andrea Bannig dazu: „Als Traditionsunternehmen sind wir besonders vorsichtig damit, unser Logo einem Redesign zu unterziehen. Die letzte Überarbeitung erfolgte vor fast 14 Jahren, begründet auf einer Leistungs- und Produktbezogenen Neuausrichtung und dem Wunsch, die Markenattribute prägnanter zu vermitteln. Die jetzt erfolgte behutsame, aber wirkungsvolle Überarbeitung basiert auf ähnlichen Überlegungen. FUHR hat sich nicht nur im Produktsortiment konsequent weiterentwickelt, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber deutlich profiliert. Zahleiche Produktinnovationen, die damit verbundenen Lösungen sowie vielseitige Entwicklungen im Unternehmen selbst sollten sich über das Logo ausdrücken. Nicht zuletzt auch unsere Anstrengungen im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit“.



Das neue FUHR Logo präsentiert sich nun mit einer veränderten Schrift und einem neuen Blauton. Das Ergebnis erschließt sich dem Auge sehr schnell. Es wirkt strahlender, die Schrift leichter und ist in der Gesamtanmutung frischer, optimistischer. Und es repräsentiert deutlicher den innovativen Anspruch der Marke. Ergänzt wird die Einführung mit dem Slogan „Immer richtig gut“, der in werblicher Form das Produkt- und Leistungsversprechen von FUHR auf den Punkt bringt.





Weitere Informationen:

www.fuhr.de