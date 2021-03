Die Vorzüge vormontierter Raffstores (03/15/2021 08:55:49 AM) Kosteneffizient zu bauen hat deutlich an Bedeutung gewonnen – insbesondere vor dem Hintergrund stetig gestiegener Anforderungen im Neubau. Dies umzusetzen gelingt unter anderem dadurch, das Zusammenspiel der unterschiedlichen Gewerke zu optimieren: etwa, indem Fensterbauer Aufsatzkasten und Raffstore in einem Arbeitsgang einsetzen. DuoTherm liefert den Behang daher optional im Kasten vormontiert an.



Wenn in einem Neubau Fenster mit Raffstores eingebaut werden, geschieht das auch heute noch auf eine recht gebräuchliche, jedoch gleichermaßen umständliche Art: Zunächst werden die Fenster sowie die noch leeren Aufsatzkästen montiert und die Fassaden verputzt. Anschließend wird der Behang in die Kästen eingehängt.



Der Grund für diese Herangehensweise liegt darin, dass teilweise erst nach der Montage des leeren Kastens die exakten Maße für den Behang genommen werden können. Denn arbeitet der Fassadenbauer oder Verputzer nicht absolut genau, kann sich das Laibungsmaß geringfügig ändern und der Raffstore würde nicht mehr richtig passen. Diese Vorgehensweise ist sehr zeit- und kostenintensiv, weil sie mehrere aufeinander folgende Arbeitsschritte erfordert, bis der Behang funktionsfähig eingesetzt ist.



Fest vorgegebene Maße

DuoTherm bietet für den Einbau von Raffstores eine bessere Lösung. Der im Unternehmen selbst produzierte Aufsatzkasten Thermo NB kann optional mit bereits eingesetztem Behang bestellt werden. Sämtliche Montagepositionen sowie die Maße für den Behang sind dabei vorgegeben.



Das bedeutet: Die Position der Laufschiene und die Außenfixpunkte sind festgelegt (in der Regel das Blendrahmen-Außenmaß mit oder ohne Einrückmaß). Dadurch sind die erforderlichen Maße für den Behang ebenfalls definiert und Fensterbauer können so die gesamte Konstruktion in einem Zug montieren. Die Vormontage gewährleistet die einwandfreie Funktion des Raffstores – was auch unmittelbar nach der Montage der Anlage in einem Probelauf überprüfbar ist.



Dämmeinlage für Führungsschiene

Darüber hinaus kann als weiteres Extra die Führungsschiene mit einer Dämmeinlage ausgestattet werden. Dadurch können – je nach Bausituation – die seitliche Überdämmung und die Blendrahmenverbreiterung überflüssig werden, was eine weitere Kostenreduzierung mit sich bringt.



Selbstverständlich sind bei DuoTherm die Aluminium-Abschlussprofile in 10-Millimeter-Abständen lieferbar, bis zu einem Winkelmaß von 100 Millimetern. Auf Anfrage werden auch Zwischengrößen realisiert. Der Thermo NB Aufsatzkasten ist zudem standardmäßig mit einer Sturzbefestigung ausgestattet.



Vormontierte Raffstores bieten Bauherrn und Planern aus all diesen Gründen nicht nur ein Mehr an Sicherheit – sie stehen zudem für eine effiziente, kostensparende Bauweise, die einher geht mit einem hohen Qualitätsanspruch.





Über DuoTherm

DuoTherm ist ein Komplettanbieter für Sicht- und Sonnenschutzsysteme. Das 1998 gegründete Unternehmen ist seit 2020 Teil der französischen StellaGroup. DuoTherm fertigt nach Maß PVC-Rollladen-Aufsatzelemente für Neu- und Altbau sowie mit dem Thermo NB ein Kastensystem speziell für den Neubau – auf Wunsch mit integrierter Lüftung und Schallschutz. Darüber hinaus werden auch Rollladenvorbauelemente sowie Zip-Screen-Anlagen, Alu- und PVC-Panzer produziert. Dank der hauseigenen Lackiererei sind Profile und Putzschienen in jedem verfügbaren RAL-Farbton lieferbar. DuoTherm findet auch bei herausfordernden Projekten gemeinsam mit dem Kunden passende Lösungen und unterstützt maßgeblich bei der Umsetzung. Die hohe Service-Mentalität der 135 Mitarbeiter in Verbindung mit hochwertiger Verarbeitung macht den Erfolg des Unternehmens aus.





Weitere Informationen:

DuoTherm Rolladen GmbH

Gewerbegebiet Zingsheim-Süd 10

53947 Nettersheim-Zingsheim



Telefon: 02486 / 8008-0

E-Mail: info@duotherm-rolladen.de

www.duotherm-rolladen.de



Thermo NB mit Raffstore: Wird der Aufsatzkasten Thermo NB mit vormontiertem Raffstore bestellt, bietet das Bauherren eine Zeit- und Kostenersparnis sowie mehr planerische Sicherheit.





Dämmeinlage für Themo NB: Die Führungsschiene kann optional ab Werk mit einer Dämmeinlage ausgestattet werden. Je nach Bausituation können dadurch seitliche Überdämmung sowie die Blendrahmenverbreiterung überflüssig werden.







DuoTherm_Raffstore: Blick von oben auf das System von DuoTherm mit eingebautem Raffstore. Als Komplettlösung geliefert, verringert es den Montageaufwand auf der Baustelle erheblich.



Bildnachweis: DuoTherm Rolladen GmbH