Frische Luft ist für ein gesundes Raumklima unerlässlich: Sie fördert das Wohlbefinden und steigert die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit. Spätestens seit Corona wissen wir außerdem, dass ein regelmäßiger Luftaustausch die Ansteckungsgefahr durch umherschwebende Aerosole reduziert. Gerade in Geschäfts- oder Schulgebäuden ist daher ein zuverlässiges Lüftungskonzept vonnöten. Ein solches hat GEZE, der Spezialist für Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik, für das Praedinius-Gymnasium im niederländischen Groningen erstellt und umgesetzt – und das unter Berücksichtigung der historischen Bausubstanz des Gebäudes.



Im Rahmen des niederländischen Konzepts ‚Fresh Schools‘ wurde 2021 eine komfortable und hygienische Lösung für die Belüftung der Klassenräume und Turnhallen des Praedinius-Gymnasiums gesucht. „Gemeinsam mit dem Schulträger haben wir eine passende Lüftungslösung über automatisierte Fenster entwickelt, die den Bedürfnissen der Nutzer ebenso gerecht wird wie den baulichen Gegebenheiten in dem historischen Schulgebäude – inklusive Brandschutz,“ erinnert sich Anco Zwart, Projektberater GEZE Benelux. Diese Variante einer natürlichen Lüftung über automatisierte Fenster ist eine komfortable Lösung, die das Raumklima entscheidend verbessern kann – und zwar mit wenig Energieaufwand und niedrigen Investitionskosten.



Die Herausforderung: moderne Technik in historische Gebäudesubstanz integrieren

„Die größte Herausforderung bestand darin, dass sich das Praedinius-Gymnasium in einem historischen Gebäude von 1882 befindet. Das machte eine umfangreiche Renovierung nötig“, so Zwart. „Doch wir haben die Herausforderung angenommen und eine sehr gute Lösung gefunden.“ Sie lautete: Slimchain Fensterantriebe. Aufgrund ihrer geringen Größe konnten die Fensterantriebe einfach in oder an den bestehenden Fenstern installiert werden. Das spart Arbeitszeit und dem Bauherrn Kosten.

Die Steuerung der kontrollierten natürlichen Lüftung übernimmt nun die Notstromsteuerzentrale für RWA-Antriebe MBZ 300. Ihr modularer Aufbau erlaubt eine flexible Anpassung an objektspezifische Anforderungen. „So lassen sich Alarmgruppen, Lüftungsgruppen und Alarmlinien beliebig erweitern und auch komplexere RWA-Szenarien abbilden. Dadurch wird im Brandfall ein schneller Rauch- und Wärmeabzug gewährleistet – bei den strengen Brandschutzbestimmungen an Schulen ein wichtiger Aspekt“, weiß Anco Zwart.



Ideal für Schulen: Automatisierte Fenstersysteme mit Luftqualitätssensoren

Damit Lehrer und Schüler nicht selbst ans Lüften denken müssen und das Lüften nicht vergessen wird, wurden die Fensterantriebe im Praedinius-Gymnasium mit Luftqualitätssensoren verbunden. So öffnen sich die Fenster automatisch, wenn ein zu hoher CO₂-Wert im Raum festgestellt wird. Die Fenstersysteme lassen sich zudem flexibel in die Gebäudeleittechnik integrieren, sodass sich die Fenster zu festgelegten Zeiten oder in bestimmten Situationen automatisch öffnen und schließen. Ein weiterer Vorteil gegenüber handbetätigten Fenstern: Die automatisierten Fenster öffnen sich vollkommen kontaktlos und somit hygienisch sicher. Anco Zwart ist zufrieden, ebenso wie sein Auftraggeber: „Jetzt können sich die Schüler des Praedinius-Gymnasiums wieder voll und ganz aufs Lernen konzentrieren!“



Sicherheit von kraftbetätigten Fenstern schon bei der Planung berücksichtigen

So komfortabel und intelligent automatisierte Fenster sind, gilt es doch einen Aspekt besonders zu beachten: Kraftbetätigte Fenster mit motorischen Antrieben zum Öffnen und Schließen sind laut Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Maschinen. Daher gelten für sie besondere Sicherheitsbestimmungen. Das macht gerade in öffentlichen Gebäuden und Bildungseinrichtungen wie Schulen oder Kindergärten auch durchaus Sinn. Immerhin sind die Fenster für die Gebäudenutzer oft erreichbar – und die Nutzer besonders schutzbedürftig. Ihre Sicherheit muss daher schon bei der Planung eine entscheidende Rolle spielen. Für die vorgeschriebene Schließkantenabsicherung kraftbetätigter Fenster bis Schutzklasse 4 ist die IQ box Safety von GEZE eine TÜV-geprüfte Lösung.



Kein Näschen für schlechte Luftqualität

Obwohl eine bedarfsgerechte Frischluftzufuhr die Lernfähigkeit erwiesenermaßen um 15 Prozent steigern kann, wird in der Praxis meist viel zu wenig gelüftet. Das liegt einerseits daran, dass im hektischen Schulalltag vergessen wird, die Fenster per Hand zu öffnen. Andererseits fehlt uns Menschen die Empfindsamkeit für Luftqualität. So wird die Raumluftqualität meist vor allem anhand schlechter Gerüche beurteilt. Allerdings gewöhnt sich die menschliche Nase an Gerüche, so dass man bei längerem Aufenthalt in einem Raum nicht wahrnimmt, wenn die Raumluftqualität sinkt.





ÜBER GEZE

GEZE gehört zu den weltweit führenden Unternehmen für Produkte, Systemlösungen und umfassenden Service rund um Türen und Fenster. Der Spezialist für innovative und moderne Tür-, Fenster- und Sicherheitstechnik erzielt mit fundierter Branchen- und Fachkenntnis herausragende Ergebnisse, die Gebäude lebenswert machen.

Weltweit arbeiten bei GEZE mehr als 3.154 Menschen. GEZE entwickelt und fertigt am Stammsitz in Leonberg. Weitere Fertigungsstätten befinden sich in China, Serbien und der Türkei. Mit 37 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt und 6 Niederlassungen in Deutschland bietet GEZE maximale Kundennähe und exzellenten Service.







