Tebau – eine Marke der al bohn Fenster Systeme GmbH

In der Tebau Winteraktion 2022/2023 gibt es ab sofort unter dem Motto "Mehr Zeit in Ihrem Lieblingsraum" eine Apple Watch SE (2. Generation) gratis*



Als Kaufanreiz in der kalten Jahreszeit erhält der Endkunde bei Tebau bis 31. März 2023 beim Kauf eines ausgewählten Sommer- oder Wintergartens eine Apple Watch SE (2. Gen) in der Farbe Mitternacht geschenkt. Die Winteraktion dient als Verkaufsunterstützung für den Fachhandel, um in der ruhigeren Jahreszeit zusätzlichen Umsatz zu generieren.

Mit einem Marketingpaket wird die Aktion von Seiten des Herstellers abgerundet. Auch kundenindividuelle Maßnahmen seien umsetzbar, so die Informationen von Tebau. Ziel sei, gemeinsam mit dem Fachhandel aktiv das Frühjahrsgeschäft anzugehen. Der Vorteil für den Hausbesitzer, jetzt den neuen Sommer- oder Wintergarten zu kaufen, liegt darin, bereits mit den ersten Sonnenstrahlen im Frühjahr die Terrassensaison eröffnen zu können. Damit mehr Zeit im Grünen mit Familie und Freunden verbracht werden kann.

Weitere Informationen finden Sie ab sofort unter www.tebau.de.



*Angebot ist gültig vom 01.11.2022 bis 31.03.2023 und solange der Vorrat reicht. Nur bei teilnehmenden Fachhändlern, solange der Vorrat reicht. Die Apple Watch benötigt ein iPhone 8 oder neuer mit iOS 16 oder neuer. iPhone und Apple Watch benötigen denselben Mobilfunkanbieter. Für Mobilfunkdienste ist ein Mobilfunktarif erforderlich. Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten. Für einige Funktionen werden zusätzliche Apps oder Abonnements auf dem iPhone und der Smart Watch benötigt.







Tebau Winteraktion Flyer

Über die Unternehmensgruppe Alfred Bohn:

Die Unternehmensgruppe Alfred Bohn ist mit 400 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber in Sinsheim. Unter dem Motto "zu Hause wohlfühlen" bietet die Gruppe moderne Fenster, Haustüren, Vordächer, Sommer- und Wintergärten sowie Glaslösungen für den Wohnbereich an. Auf einem hochmodernen Maschinenpark am Standort Sinsheim werden alle Produkte industriell gefertigt. Dabei ist jedes Produkt ein Unikat und genau auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt.

Unter den Marken Albohn, Tebau und Sinsheimer Glas werden die unterschiedlichen Produktlinien vertrieben.



Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website unter: www.albohn.de, www.tebau.de und www.snh-glas.de