Intelligente Türsysteme im Fokus (07/14/2022 01:10:37 PM) dormakaba und Schüco beschließen strategische Partnerschaft



dormakaba und Schüco gehen eine strategische Partnerschaft ein. dormakaba ist eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Markt für Zugangslösungen. Das Angebot umfasst einzelne Produkte, Komplettlösungen und eine Reihe von Services, die alle darauf ausgerichtet sind, Kunden bei ihrer Arbeit rund um einen sicheren und smarten Zugang zu unterstützen. Im Rahmen der Vereinbarung werden beide Unternehmen zukünftig gemeinsam als bevorzugte Partner strategische Projekte der Digitalisierung sowie der Produktentwicklung und integration vorantreiben. Im ersten Schritt werden die beiden Unternehmen ein türintegriertes Zutrittsmanagementsystem entwickeln sowie EntriWorX, die digitale Plattform für Türlösungen, und das Konfigurations- und Kalkulationstool SchüCal intelligent miteinander vernetzen. Die Partnerschaft ist seit dem 5. Juli 2022 offiziell in Kraft.



„Mit Schüco haben wir einen führenden Partner aus der Industrie an unserer Seite, der die Digitalisierung vorantreibt und gezielt unsere Stärken im Bereich Zutrittskontrolle und Türlösungen nutzt, um seinen Kunden einen einzigartigen Mehrwert zu bieten.







Freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit:

v. l.: Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter der Schüco International KG, und Jim-Heng Lee, CEO von dormakaba.



Fotograf: Gregor Herse

Nutzungsrecht: Schüco International KG Gemeinsam mit Schüco machen wir das Leben unserer Kunden einfacher und verbinden unsere digitale Expertise. Das Ergebnis dieser Partnerschaft wird eine hochmoderne Planungsumgebung und ein digitales Ecosystem sein, um die Effizienz unserer Kunden zu steigern“, sagt Jim-Heng Lee, CEO von dormakaba.



Und Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter von Schüco, ergänzt: „Mit dormakaba haben wir einen weiteren Experten gefunden, mit dem wir gemeinsam das Leben smarter machen können. Beide Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen mit dem Ziel, technische Expertise und Synergien in der Entwicklung von designorientierten und intelligenten Türsystemen zu forcieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“



Integration zum Vorteil der Kunden

dormakaba und Schüco kooperieren zum Nutzen von Planern sowie Fassaden- und Türenbaupartnern, indem sie das EntriWorX Ecosystem mit dem Schüco Konfigurations- und Kalkulationstool SchüCal verbinden. Über eine Schnittstelle erhalten SchüCal Nutzer Zugang zum Know-how der integrierten Planung von Türlösungen, während dormakaba seinen Marktzugang zu den relevanten Nutzern der Konfigurations- und Kalkulationssoftware erweitert. Die Partnerschaft ermöglicht es beiden Unternehmen, ihr Fachwissen zu vertiefen, um Türsysteme mit intelligenter Technologie im Markt zu etablieren und entsprechend smarte Trends setzen zu können.



Im Rahmen der Vereinbarung wird ein skalierbares Gesamtsystem für ein Zutrittsmanagement entwickelt, das die Expertise und die Komponenten beider Unternehmen verbindet – angefangen im privaten Wohnbereich bis hin zu gewerblichen Anwendungen. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen bei weiteren Hardware- und Marketingthemen sowie bei prozessbezogenen Themen kooperieren, um die Zusammenarbeit durch digitale Schnittstellen zu optimieren.



Die ersten gemeinsamen Entwicklungsergebnisse werden dem Markt voraussichtlich im Herbst 2022 auf verschiedenen Messen und im April 2023 auf der BAU präsentiert werden.



Über die dormakaba Gruppe

dormakaba macht Zutritt im Leben smart und sicher. Als eines der Top-3-Unternehmen der Industrie, ist dormakaba der vertrauenswürdige Partner für Produkte, Lösungen und Services für Zutritt zu Gebäuden und Räumen aus einer Hand. Mit starken Marken im Portfolio ist das Unternehmen zusammen mit zahlreichen Kooperationspartnern in über 130 Ländern weltweit vertreten. dormakaba ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, hat ihren Sitz in Rümlang (Zürich/Schweiz) und

erwirtschaftete mit rund 15.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,5 Mrd. CHF im Geschäftsjahr 2020/21.



Schüco – Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden

Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 6.330 Mitarbeitenden arbeitet das Unternehmen daran, heute und in Zukunft Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet der Gebäudehüllenspezialist Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage. 10.000 Handwerksbetriebe und 30.000 Architekturbüros sowie Bauschaffen-de, die den Bau eines Gebäudes in Auftrag geben, arbeiten weltweit mit Schüco zu-sammen. 1951 gegründet, ist das Unternehmen heute in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2021 einen Jahresumsatz von 1,995 Milliarden Euro erwirtschaftet. Weitere Informationen unter www.schueco.de