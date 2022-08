Doppeltes Jubiläum (08/25/2022 01:43:35 PM)



Walter Fenster+Türen in Kassel hat in diesem Jahr gleich zwei Gründe zum Feiern: Das Fensterbauunternehmen besteht seit 85 Jahren und arbeitet darüber hinaus genau seit 25 Jahren in enger Partnerschaft mit dem Profilsystemgeber VEKA zusammen.



Das Familienunternehmen Walter wurde im Juli 1937 von Schreinermeister Hans Walter als klassische Schreinerei gegründet. Anfang der Siebziger Jahre konzentrierte sich der Betrieb - mittlerweile gemeinsam geleitet vom Firmengründer und seinem Sohn Georg - dann wie viele andere Schreinereien zunehmend stärker auf den Fensterbau. Während sich etliche der Kollegen nach einiger Zeit wieder auf ihre ursprünglichen Tätigkeiten fokussierten, nahm die Entwicklung beim Familienunternehmen Walter eine andere Richtung. Nach dem Umzug in ein neues Betriebsgebäude im Jahr 1972 wurde der Fensterbau zum Hauptgeschäftsfeld und drei Jahre später die Produktion von Holz- und Kunststofffenstern im industriellen Maßstab aufgenommen. Den Bau von Holzfenstern stellte man später ein, die Kunststofffenster-Fertigung entwickelte man sehr erfolgreich weiter. Qualität hatte schon damals einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Bereits 1979 erfolgte die erste Zertifizierung der Produktion durch die RAL-Gütesicherung.

VEKA Gebietsrepräsentant Alfons Krummacher (2.v.re.) gratulierte Walter Fenster+Türen Ende Juli zum 85-jährigen Bestehen und bedankte sich bei den Geschäftsführern Dr. Frank Walter (re.), Gerd Walter (li.) und Simon Dethleffsen im Namen der VEKA AG für 25 Jahre vertrauensvolle Partnerschaft.



Foto: © Walter

Mitglied einer starken Gruppe

Mittlerweile wird die Hans Walter & Sohn GmbH in dritter und vierter Generation von Dr. Frank Walter, seinem Bruder Gerd Walter sowie Simon Dethleffsen geführt. Seit Beginn des Jahres gehört auch Christian Bandle aus der hilzinger Gruppe zur Geschäftsführung. Sein Eintritt in das Führungsteam ist mit einem wichtigen Meilenstein der Zukunftssicherung von Walter Fenster+Türen verbunden. Denn zum Jahresbeginn 2022 wurde das Familienunternehmen in die hilzinger Gruppe eingegliedert und damit Teil einer der größten und leistungsstärksten Fensterbau-Gruppen Europas. „Mit dem Übergang in die hilzinger Gruppe eröffnen sich für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und Kunden gute Perspektiven“, erklärt Dr. Frank Walter. Man bleibe in bewährter Form „Die Fensterkompetenz“ für die Region. Eigentlich sei die Partnersuche langfristig angelegt gewesen. Dass es nun schneller gegangen sei als geplant, ist zum einen Helmut Hilzingers Verdienst. Als „Vater der neuen Partnerschaft“ hat er maßgeblich dazu beigetragen, dass die Transaktion auf Augenhöhe mit einem hohen Maß an gegenseitigem Vertrauen ablief. Zum anderen hat sicher auch die Attraktivität des Unternehmens mit seinen gütegesicherten Produkten und der fachlichen Qualität der Belegschaft eine entscheidende Rolle gespielt.



Stabile Partnerschaften als Erfolgsrezept

Die Qualitätsfenster aus der Produktion in Kassel-Oberzwehren haben seit jeher einen guten Ruf in der Region, durch die Zugehörigkeit zu einer starken Fensterbau-Gruppe ist Walter Fenster+Türen ein noch gewichtigerer Player in Nordhessen geworden. In der Betriebsstätte an der Theodor-Haubach-Straße produzieren aktuell knapp 60 Beschäftigte jährlich rund 22.000 Fenstereinheiten aus VEKA Profilen der Systeme SOFTLINE 76 AD und SOFTLINE 82 MD. Auch bei den Haustüren kommen VEKA Profile zum Einsatz. Dass die Zusammenarbeit mit dem Sendenhorster Systemgeber schon so lange erfolgreich funktioniert, ist eng mit dem Qualitätsanspruch beider Unternehmen verbunden. VEKA fertigt ausschließlich Profile in Klasse A Qualität nach DIN EN 12608. Das bringt gerade bei den heute geforderten großen Elementen mehr Stabilität und Sicherheit. Beide Unternehmen sind in der Tradition eines Familienunternehmens verhaftet und legen großen Wert auf einen wertebasierten Führungsstil sowie auf vertrauensvolle und stabile Partnerschaften. Diese Verlässlichkeit schätzen sowohl die Walter-Kunden aus dem Projektgeschäft als auch private Bauherren.



Durchgängiger Qualitätsanspruch

Neben den vielfältigen Ausführungs- und Designoptionen der VEKA Kunststoff-Fenstersysteme beinhaltet das Produktportfolio von Walter Fenster+Türen auch Haustüren aus Aluminium (System heroal). Alle Elemente können mit individueller mechanischer oder elektronischer Einbruchhemmung und Zugangskontrolle geordert werden. Passgenaue Rollladen und Insektenschutzlösungen zählen natürlich auch zum Angebot des Fensterbauers. Ein außergewöhnliches Produkt ist das „NordhessenFenster“, bei dem wichtige Bestandteile wie das Isolierglas und sogar die Abstandhalter des Glases aus der Region kommen. Präsentiert wird die gesamte Produktpalette im ansprechenden Kundenzentrum am Standort.

Montiert werden die Fenster und Türen aus Kassel von eigenen, qualifizierten Montageteams nach den Anforderungen der RAL-Gütesicherung. Zudem unterhält Walter Fenster+Türen einen gut aufgestellten Kundendienst.



Ein wichtiges Thema ist bei Walter Fenster+Türen auch die Nachhaltigkeit von Produkten und eigenem Wirken. So wird unter anderem über die Partnerschaft mit der Recycling-Initiative Rewindo sichergestellt, dass demontierte Altfenster aus PVC dem fachgerechten Recycling zugeführt werden. Auch als Mitglied der nordhessischen Unternehmerinitiative #GemeinsamKlimaSchützen setzt sich der Fensterbauer für den nachhaltigen Schutz der Umwelt ein.