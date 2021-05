Stellenangebot Position:

Kalkulation/ Arbeitsvorbereitungen Metallbau Region:

Thüringen Klassifizierung:

Kaufmännische Berufe/Verwaltung Anstellungsart: Vollzeit Stellenbeschreibung: Ihre Aufgaben: Selbständiges Erstellen von Angeboten bzw. Bearbeiten von Bestellungen sowie technischer Klärungen bis zur Übergabe an die Produktion

Beratung und Betreuung von Kunden bei technischen Fragen sowie Sonderlösungen Ihre Qualifikation: Abgeschlossene Berufsausbildung technischer oder kaufmännischer Beruf)

Hohe Leistungs- und Einsatzbereitschaft

Wille zur persönlichen Weiterbildung

Teamfähigkeit

Sehr gutes bautechnisches Verständnis

Gute EDV-Kenntnisse (Office-Paket und Branchensoftware Logical von Vorteil)

Erfahrungen aus dem Fenster- und Bauelementebereich (Kunststoff-, Holz- oder Aluminium) Unternehmensprofil: WINDOR ist ein mittelständischer, leistungsfähiger Hersteller von Fenstern

und Haustüren in Kunststoff/ Aluminium und verfügt über 25 Jahre Kompe-

tenz im Fensterbau. Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächst-

möglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter (auch in Teilzeit möglich) für Kalkulation/ Arbeitsvorbereitungen Metallbau Wir bieten: Einen sicheren Arbeitsplatz mit monatlichem Festgehalt in einem wachsen- den Unternehmen mit erstklassigen - Arbeitsbedingungen und einem Team

mit gutem Spirit

Flexibles Gleitzeit-Arbeitsmodell

Umfangreiches WINDOR- Versorgungswerk mit vielen Vorteilen

Gute und sorgfältige Einarbeitung, sowie permanente Schulung und Entwicklung von Kenntnissen Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website:

https://www.windor-fensterwerk.de/ich-bin-ein-bauherr/unternehmen/karriere.html Kontaktadresse: WINDOR Fensterwerk GmbH Frau Doreen Heinemann Nordhäuser Straße 74 a 99752 Bleicherode Telefon: e-Mail: d.heinemann@windor-fensterwerk.de Internet: www.windor-fensterwerk.de/ich-bin-ein-bauherr/unternehmen/karriere.html